En el programa Metaverso de Ciudadano.News, el senador nacional de la (UCR) e integrante de la Comisión Bicameral Permanete de Trámite Legislativo en el Congreso, Víctor Zimmermann, habló sobre el DNU y la Ley ómnibus de Javier Milei:

"No me parece que tengamos que darle un cheque en blanco al presidente de la Nación y tenemos voluntad nosotros de ejercer la discusión de poderes y nuestras facultades", expresó.

-En lo general, ¿está de acuerdo con el DNU?

-Con algunas cosas sí, con otras no, el decreto tiene un total de 13 títulos. En su artículo primero declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2025 y en la ley ómnibus que entró a Diputados declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2025 y pide facultades delegadas por dos años más.

No me parece que tengamos que darle cuatro años para que él prorrogue en forma unilateral, creo que este año podemos estar en emergencia, de hecho, los datos duros de la economía, de la cuestión social, la falta de productividad, eso está fuera de discusión. Sin embargo, no me parece que tengamos que darle un cheque en blanco al presidente de la Nación y tenemos voluntad nosotros de ejercer la discusión de poderes y nuestras facultades.

Represento a Chaco en el Congreso. Los senadores representamos a las provincias entonces, tengo esa prioridad y como consecuencia de la reunión de los gobernadores con el presidente de la nación nos pidieron que demos condiciones para gobernar, que haya gobernabilidad y eso es responsabilidad de todos, en ese camino estamos nosotros.

-¿Cómo viene el Senado respecto al DNU?

Lo que analizamos es la forma, si está apegado a la Constitución, a la posibilidad de discrecionalidad que tiene el Ejecutivo. Porque por el artículo 99 tiene prohibido emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo circunstancias excepcionales de legítima defensa y la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de la ley, eso dice la norma.

Entonces, nosotros analizamos el DNU en su conjunto, no analizamos lo que está reglamentando el DNU, ahora, necesito saber claramente cuál es el impacto que tiene, porque no tiene el mismo impacto el DNU en la provincia de ustedes, del centro del país o las del Norte.

Hablé la semana pasada con el ministro de Economía, cuando vuelva el viernes me reúno con el ministro de Producción de mi provincia porque quiero saber cuál es el impacto que ya tiene el DNU que está vigente en la salud, el empleo, educación, en los clubes deportivos.

-¿Cuál será el análisis?

-Vayamos al análisis de la Comisión Bicameral, que analiza la forma y no los contenidos, ¿te parece que el tema de los clubes deportivos es de necesidad y urgencia?, por lo cual, qué hay que hacer, hay que hacer un dictamen rechazando el DNU. Otro ejemplo, la derogación de la ley de alquileres, ¿te parece un tema de necesidad y urgencia o podrían haber mandado un proyecto a extraordinarias al Congreso y lo votábamos?

Otro ejemplo, empresas del Estado que se van a convertir en S.A. para su posterior privatización, qué es eso, no hay necesidad y urgencia, porque después vos tenés que declarar la necesidad de la privatización de la empresa individual y sacar una norma específica para la empresa individual de las cuarenta y pico de empresas que estarían dentro del radar para ser estudiada.

Todas las empresas estatales que tiene superávit no las quiero privatizar. En hidrocarburos, si tenemos la segunda mayor reserva de gas, tenemos la posibilidad de anillar todo el sistema y exportar gas en el futuro, por qué debiéramos privatizar, que me expliquen.

-¿Si por ejemplo, con eso de los clubes deportivos, por eso puede caerse todo el DNU?

-Simplifiquemos los delitos, ¿robar una gallina o un banco los dos no son delitos?, ¿Cómo tiene que actuar la Justicia?, de la misma manera. No se puede analizar solamente la forma de un DNU que reforma 300 leyes, tenemos que mirar también el impacto que tiene en cada una de nuestras provincias. El presidente está instrumentando medidas económicas, el convenio con el FMI, ¿está caído o no?

-El gobierno dice que está caído

Bueno, está caído, entonces hay que reformularlo y además, para cumplir con el endeudamiento que tenemos pedirle más plata. Hay que resolver lo del fondo, tenés que resolver la política monetaria, la balanza comercial, el endeudamiento, el financiamiento externo, la productividad, el tema de la instrumentación de los planes sociales.

En ese marco, el presidente emite el decreto de regulación económica. Por lo tanto, no podés mirar el decreto en forma individual, tenés que mirar en el conjunto del impacto que tienen las medidas económicas en la Argentina más allá de la función bilateral de la validez o no, que además ya la justicia lo está paralizando en algunas cosas.

-¿Los plazos para expedirse en comisión y en Cámara?

Los plazos son 10 días hábiles, el jefe de gabinete después de haber firmado el acuerdo de ministros lo tiene que enviar a la Comisión Bicameral. La misma no está conformada porque terminaron el mandato en diciembre muchos senadores y diputados y habrá que confórmala, y en 10 días tenemos que sacar un dictamen rechazando o aprobando el DNU en el contexto que hablamos.

La ley ómnibus es un complemento de toda esta norma que está instrumentando el Poder Ejecutivo para ver si podemos resolver la difícil situación económica. Ahí tenés cuestiones fiscales, porque hasta ahora la instrumentación que se hizo para achicar el déficit fiscal un 5% y el 15% del cuasi fiscal y se atacó el gasto.

-En caso de que el DNU sea rechazado y la ley ómnibus sea modificada, ¿Cómo será la relación entre Javier Milei y los principales partidos políticos de Argentina?

Ese es el arte de gobernar, la necesidad de tener consensos en la Argentina. Por eso no estoy de acuerdo con los extremos, sí con el camino del medio y dimos muestra que queremos ayudar. Soy un senador de la oposición, pero he sido siempre propositivo, hasta el 10 de diciembre nosotros éramos oposición en el Chaco. Cuando el gobernador Capitanich me convocó para defender las obras y programas en el presupuesto nacional de mi provincia, fui el primero que estuvo en Casa de Gobierno.

En el recinto me tocó fundar el presupuesto nacional y firmé a favor las obras de un programa y voté el presupuesto en general en contra porque no estaba de acuerdo con las variables macroeconómicas.

El mismo comportamiento que tenía antes lo tengo ahora, la diferencia es que tenemos a nuestro gobernador del mismo signo político. Soy oficialismo en la provincia y sigo defendiendo sus intereses.

Porque queremos tarifas diferenciales, porque somos electro dependiente, queremos infraestructura para tener igualdad de oportunidades, queremos desarrollar la hidrovía Paraná-Paraguay. La lucha sigue siendo la misma.