Córdoba: "Nadie está aprovechando los errores del Gobierno y eso agrava el panorama"

El gobierno de Javier Milei trabaja fuertemente para la aprobación del DNU y la llamada “ley ómnibus”, ambas cuestiones con la intención de "desregular" la economía y buscar una reforma del Estado.

Lo cierto es que con el mega DNU, ya en vigencia desde el 29 de diciembre, la sociedad manifestó su opinión al respecto a través de una encuesta elaborado por la consultora Zubán Córdoba.

Gustavo Córdoba, director de dicha consultora, habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y planteó los detalles obtenidos, entre los que se destaca la imagen actual del presidente Javier Milei.

-¿Se modificó la imagen de Milei?

- Hicimos dos encuestas en diciembre, una el 12 y 13 de diciembre y otra el 28 y 29 y hubo entre ambas una diferencia notable. La primera era 50 y 50 la imagen de Milei y en la segunda la imagen positiva cayó a 44% y la negativa trepó a 55%, una diferencia de 11 puntos, que si tomamos los días que transcurrieron entre una y otra medición la caída es de casi de un punto por día. Si lo tenemos que dimensionar, Milei sacó 30% en primera vuelta y se le sumaron 27% en la segunda, para redondear ese 56% del balotaje. Para nosotros, es como que si hubiese perdido ya prácticamente la mitad de lo que se le agregó en el balotaje, así de grave es la situación por el impacto de las políticas y la mala gestión de expectativa que están haciendo.

- Milei saca el 56% en el balotaje, pero hay un dato del estudio que habla que el 54,3% del país piensa que el Gobierno va en la dirección incorrecta y es casi el mismo porcentaje que lo votó...

-No todos los votantes votan de la misma manera. El votante menor de 30 años votó anteayer al kirchnerismo, ayer votó a Juntos por el Cambio, hoy votó a Milei, mañana no sabemos a quién va a votar y, además, otro error de lectura, es el error del Gobierno de creer que la legitimidad democrática de la elección del balotaje te cubre los cuatro años como si fuese una póliza de seguro y la verdad que esa legitimidad democrática te sirve para ganar la elección y punto, el resto se construye. De hecho, la gobernabilidad se construye día a día.

-Hay todavía un porcentaje de la sociedad importante que lo apoya y que quizás acepta este estado de shock que hemos tenido y le da posibilidad de ver qué sucede.

-Sí, además no hay nadie en la oposición que esté aprovechando estos errores del Gobierno, entonces eso le agrega todavía más drama a este contexto. Hay un 40% de apoyo, que es el punto mínimo de apoyo que no lo va a perder, porque hay mucha gente que tiene una actitud incluso de voto clasista, creen o pertenecen a una determinada clase social y no les importa el resto, porque tienen resto económico como para resistir. El dilema es que somos una sociedad de casi 50 millones de personas y el Gobierno está planteando un modelo que abarca a 15 millones de personas, con el resto, ¿qué hacemos? ¿Tiene que autogestionarse la pobreza? Plantean además la cuestión temporalidad como si fuese una cuestión de discurso.

- ¿Eso se puede justificar dentro del concepto de libertad que defienden?

-Más que libertad, diría una actitud fascista, hay que empezar a entender que hay un voto de clase media antiperonista en Argentina que siempre estuvo, ese 51% que votó a Mauricio Macri en el 2019, a pesar de que Macri había hecho todos los desastres habidos y por haber, ese es el punto límite de apoyo a Milei, no creo que baje de 35%, 40% el apoyo, el dilema hacia adelante es que la misma clase media que lo votó a Milei hay que ver hasta dónde aguanta esta política de ajuste.

- ¿De los encuestados, consideran que el ajuste lo está pagando la gente o la casta, consideran constitucional o no el DNU y en caso de ir a plebiscito lo aprobarían o rechazarían?

-La percepción de quien paga el ajuste está clarito, 71% dice que lo está pagando la gente, versus solamente el 30% está de acuerdo con que el ajuste lo está pagando la casta. Por otro lado, lo electoral vinculado al DNU, al plebiscito, da un porcentaje muy parecido al que opina cómo va la marcha del país, un 42%, 43% que apoya a Milei y un 51%, 53% que lo rechaza o dice que si tiene que ir a votar a un plebiscito va a votar en contra de la postura de Milei y esto es un dato relativo porque hay que ver si se convoca a un plebiscito porque tengo entendido que no tiene la facultad el presidente de convocar un plebiscito por más de un tema. Lo que está marcando el informe es pisos y techos de apoyos potenciales y eso me hace pensar que puede haber todavía una caída pronunciada porque todavía no se han empezado a ver la totalidad de los efectos económicos de las decisiones que ha tomado el Gobierno.

-Bajo el concepto de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿qué perspectiva tiene la ciudadanía sobre su economía y la del país?

-Hoy estamos viendo un profundo pesimismo, son muy poquitos los que creen que la economía del país a un año va a estar mejor, casi 40% y más del 50% cree que a un año vamos a estar peor, tanto a nivel país como a nivel personal. Esto es todo un indicador de expectativas.