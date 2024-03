Las universidades públicas piden el acompañamiento de la sociedad para defender la educación

En el marco del paro nacional de las universidades públicas para el jueves 14 de marzo, Federico Montero, secretario de la Organización de CONADU, habló con Metaverso, programa de Ciudadano.News.

Frente al Congreso de la Nación, en un acto junto con distintos sectores educativos, el representante de la CONADU declaró sobre la educación pública y el difícil momento de las universidades nacionales.

-¿Esto es una cuestión de ajuste únicamente con la meta de lograr el objetivo fiscal sí o sí o hay también una cuestión de fondo con el tema educación pública?

-Creo que una cosa es consecuencia de la otra, porque finalmente la asignación de recursos responde a una concepción de cómo tiene que ser la sociedad y cuál es el rol del Estado. Los recursos que no se asignan a educación se disponen para otra cosa, porque en la Argentina hemos registrado que las grandes empresas han tenido ganancias extraordinarias en los últimos meses. Sin embargo, esas ganancias mayormente no se reinvierten en una expansión productiva, mayores servicios y derechos del estado, sino que mayormente se fugan. Entonces, va todo de la mano, hay una concepción política por parte del presidente (Javier) Milei, donde no concibe que la educación sea un derecho y no concibe que la educación es un servicio que lo presta el Estado. Consecuentemente, el desfinanciamiento y el ajuste sobre nuestros salarios, pero también sobre el funcionamiento de las universidades, es consecuencia de un modo de pensar la sociedad que es un modo de pensar el Estado. Lo ha dicho el propio Milei, que cree que el Estado es una asociación ilícita, en la cual él está a la cabeza, pero independientemente de las consideraciones políticas, ideológicas, como dirigentes sindicales.

-Además, están frente a un lugar donde a ustedes les han dado un 6% más por decisión unilateralmente del Gobierno, donde ayer se dieron un aumento del 30%...

-Claro, y que no nos oponemos porque en realidad la discusión no es entre los distintos sectores de los trabajadores o tampoco para desfinanciar a la política, no vamos a caer en esa trampa que nos tiende desde el discurso Javier Milei y en realidad creemos que la política tiene que estar jerarquizada como una actividad al servicio del conjunto de la sociedad. Pasa que desde el punto de vista de Milei, cuándo él utiliza el argumento para denigrar a la casta política, cuando uno verifica en los hechos qué está sucediendo, está desfinanciando los servicios que necesitan las grandes mayorías, incluso con saña, crueldad, violencia. Hasta los sectores más necesitados, pensemos lo que está sucediendo con las personas con discapacidad, las que necesitan medicamentos de alto costo. Todo eso está siendo recortado también, entonces es paradójico que haya un discurso de mucha crueldad política de la mano de la idea de combatir a la casta cuando en realidad la verdadera casta en Argentina no es la política. Tampoco son los sindicatos, sino los sectores concentrados, económicos, que tienen ganancias extraordinarias en los momentos de crisis y luego la fugan al exterior.

-¿Cuántas son las universidades que tenemos en el país y cuántos los docentes afectados con esto?

- En Argentina hay 57 universidades nacionales, de excelencia, gratuitas, respetadas en la región y en el mundo por la calidad académica, por el desarrollo de su capacidad de investigación científica, por su vinculación con la comunidad. En estas universidades trabajan 170 mil docentes universitarios, personas que tienen títulos universitarios y además, mayormente título de posgrado, y que se dedican con trabajo y compromiso a sostener las universidades. También están los trabajadores no docentes que son 45 mil en todo el país y, después, hay alrededor de 2 millones de estudiantes en las universidades nacionales en Argentina.

-¿Cree que Milei lo hace porque quiere terminar con la adoctrinación de un país que recibe, según él, conocimientos rojos, es decir, de la izquierda?

-Si uno analiza el discurso de Javier Milei, él es el primer gran adoctrinador en cuanto a sus diatribas políticas, esgrimiendo esta ideología del anarcocapitalismo. Es una ideología que no tiene un basamento en la realidad nacional, que desconoce la identidad de nuestro país, las premisas básicas de soberanía nacional, y se ha dedicado a atacar el concepto de justicia social que es un elemento central para la convivencia democrática. El gran adoctrinador en realidad es Milei y lo vimos ayer, que realizó un discurso de adoctrinamiento y crueldad en el marco del inicio del ciclo escolar. Él juega este juego de plantear que lo malo que sucede es el adoctrinamiento cuando se trata de inculcar valores que son compartidos por el conjunto de la sociedad argentina que están establecidos en la propia Constitución nacional, cuando es él el que ha declarado una guerra permanente contra el sector educativo, el sector de los trabajadores para justificar este proceso de ajuste.

-¿Entonces?

-Para que esto cambie nos tenemos que involucrar entre todos. Por eso, el 14 en las universidades habrá un paro nacional que es una forma de llamar la atención sobre la situación, pero también, que si en esta pelea no se involucra el conjunto de la sociedad para defender la universidad pública no la vamos a poder ganar. Porque no es una pelea simplemente nuestra por nuestros salarios, es una pelea por la defensa de la universidad pública que es un bien de todos y necesitamos que la sociedad se involucre para defender lo que es de ella y esa es la clave para cambiar esto. Tengo mucha confianza en el pueblo argentino, que haya habido una victoria electoral en un momento particular, no significa que el pueblo argentino haya perdido los valores que lo distinguen en el mundo y confiamos en eso.