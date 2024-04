"Las ideas se debaten una por una, eso haremos con la nueva Ley Bases"

En medio del tironeo por la aprobación (o no) de la nueva Ley de Bases, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció que se retomarán algunas obras públicas en todas las provincias del país.

Pedro Galimberti, diputado nacional por Entre Ríos de Juntos por el Cambio, habló en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y contó la situación de su provincia.

“En el gobierno de (Gustavo) Bordet no hubo cambios sustanciales en su gestión, en ese marco llegamos al gobierno con (Rogelio) Frigerio, y hoy quedan las cuestiones para resolver sumado a dos cuestiones que son sumamente importantes, la primera a partir de la modificación de lo que fue Impuesto a las Ganancias más caída de la actividad económica, hubo una fuerte retracción en los ingresos en concepto de coparticipación de Nación a la Provincia”, explicó el diputado.

Y agregó: “Las decisiones del gobierno nacional que han significado un sostenimiento de esa caída en la recaudación, más que no vengan fondos del FONID, del transporte de pasajeros, Entre Ríos es una de las provincias que ha conservado su caja de jubilaciones y pensiones, se está haciendo una auditoría desde el gobierno nacional, y, por tanto, no está mandando fondos y ni hablar de la obra pública”.

—¿No le da un poquito de cosa que los senadores sí se pudieron aumentar y ustedes no?

—No, primero que son cámaras diferentes, el gobierno nacional ha elegido el Congreso de la Nación para confrontar, con parte de la casta, obviamente no concuerdo que la decisión de los senadores, me parece absolutamente excesiva, también es cierto que no haber permitido los aumentos que se otorgaron antes tiene que ver con una mirada de seguir instalándonos como casta, la Argentina está pasando por momentos muy complejos, tema económico y social, sobre todo los sectores más postergados, hay que ser mesurados, pero también es cierto que para los que vamos del interior es bastante complicado el sostenimiento

—No lo veo muy cercano a algunas ideas de la Libertad Avanza

—Las ideas se discuten una a una, si no entramos a ver quién porta la idea y a partir de ahí vemos si está bien o mal y eso puede servir en un momento para la comunicación, pero no para la construcción política. A mí me parece bueno el paquete fiscal en materia de, por ejemplo, la moratoria que trae para la actividad económica, creo es necesaria y coincido, probablemente en otras cuestiones, por ejemplo, el paquete fiscal pretende sacar lo que había sido la moratoria respecto a la posibilidad de jubilarse, ley 27.705 que se votó hace un año, que yo no la voté, y en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no, no somos gobierno nosotros.