Lanata respondió al insulto de Cafiero: "Tiene que reconocer su limitación"

Luego de haber recibido numerosas críticas por su mala pronunciación en inglés en el discurso en la Expo Dubái 2020, Santiago Cafiero apuntó contra sus detractores e insultó a Jorge Lanata al tildarlo de “dickhead”, que si bien literalmente podría traducirse como “cabeza de pene”, en inglés es un término similar al “pelotudo” que usamos en Argentina.

Lejos de quedarse callado y durante el pase en Radio Mitre con el programa de Eduardo Feinmann, el periodista volvió a arremeter contra el Canciller y sostuvo que "no puede no hablar bien inglés" y "que es una vergüenza".

"Me parece elegante y a la altura de su cargo. Evidentemente no le importó nada, porque mirá como respondió. En off la cancillería me dice que nosotros le hicimos bullying al canciller ayer, ¿vos podés creer?", planteó el conductor.

Luego, Lanata agregó que “lo de Cafiero me sorprendió, me causa gracia. Realmente el desubicado es él. Cafiero habla bien inglés, lo que pasa es que pronuncia horrible. No puede ser que el canciller pronuncie horrible. Él tiene que hablar perfecto inglés, lo lamento, pero es así”

Sin perder el tono moderado, pero claramente ofuscado, el periodista le aconsejó al Ministro de Relaciones Exteriores que debería haber "dicho que no" cuando le ofrecieron el cargo y que debe "reconocer su propia limitación".

"No te hago buylling, Cafierito. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales, no la tuviste nunca. No podés estar en un lugar a donde no estás a la altura de las circunstancias, porque nos estás representando a todos y es una vergüenza", manifestó el conductor.

Y siguió: “Tendría que hablar portugués también y muy bien, no un poco, ¡perfecto! Porque él es el canciller, no el ministro de Transporte. Es un tipo que se comunica con los demás”.

“Mientras estabas en la librería, hubieras leído libros en inglés y escuchado pronunciación. Y si no, hubieras dicho que no cuando te ofrecieron el puesto, porque si a mí me ofrecen asumir en la Comisión de Energía Atómica, diría que no porque no entiendo un carajo. Uno tiene que reconocer su limitación”, argumentó Lanata.