"Dickhead": Cafiero volvió a hablar en inglés para insultar a Lanata

Santiago Cafiero copó las redes sociales en las últimas horas luego de que se viralizara su discurso en inglés ante las autoridades de Dubai. Tras las críticas recibidas, el canciller redobló la apuesta y volvió a hablar en el idioma extranjero para responder a las declaraciones del periodista Jorge Lanata. “He is a dickhead”, cargó el funcionario.

El episodio ocurrió durante la mañana de este lunes en el programa De acá en más por Urbana Play. En una entrevista con la periodista María O’donnell, Cafiero comentó: “Lanata said stupid things about me yesterday. And I don’t care. I think that Lanata is a dickhead”.

Esta frase se traduce como: “Lanata dijo estupideces sobre mí ayer. Y no me importa. Yo creo que Lanata es un estúpido”.

El uso del término ‘dickhead’ sorprendió a los presentes en el estudio, incluida la propia O’donnell, ya que se trata de una expresión informal que en Estados Unidos significa “estúpido” o “desagradable”.

Sin embargo, si se considera su traducción literal, el término significa “cabeza de pene”.

La sorpresa que generó esta frase hizo que la conductora le pidiera explicaciones sobre su significado. De todas formas, Cafiero, lejos de arrepentirse apuntó: “Igual, no creo que le importe lo que yo piense”.

“Aparte, si estás en otra lengua viste que todo se permite”, sostuvo.

Le respondió a Lanata

Cafiero cargó contra Lanata luego de que el periodista realizara duras declaraciones en su contra por el discurso en inglés que brindó ante las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos en Dubai, en ocasión de una feria internacional.

“Es una vergüenza. Ni siquiera es el ministro de agricultura, es el canciller”, remarcó el comunicador y agregó que no podía ser "que sea un mérito hablar inglés".

Para concluir, lanzó: "Y si es una cuestión de antiimperialismo, tampoco es que habla chino, ruso o francés, no habla un car…, habla ‘cheto’ de San Isidro”.