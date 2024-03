La UCR pide que la educación forme parte del Pacto de Mayo

El bloque de diputados nacionales de la UCR solicitó al Gobierno nacional que se incorpore a la educación entre los temas incluidos en el llamado Pacto de Mayo, ya que consideran “que cualquier proceso de cambio en el país no puede dejar afuera la reforma educativa”, según explicaron en el documento.

“En la década del '80 la educación fue clave, en su momento Julio Roca convoca a Domingo Sarmiento su principal opositor para que arme un proyecto educativo así que, entendemos que quizá a corto plazo hay que corregir algunos desequilibrios macroeconómicos, pero si realmente queremos desarrollarnos como país la educación es clave”, afirmó Pablo Cervi, diputado nacional de la UCR en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News.

—¿Que se platee que se toque la educación en el pacto de mayo va acompañado de algún proyecto, algún tipo de modificación a lo que hoy conocemos?

—En principio, se plantean varios puntos de lo que creemos debería ponerse como desafío para el país, por ejemplo, la garantía de la escolaridad, después de la pandemia se acentuó mucho la deserción escolar sobre todo en la secundaria entonces, generar las reformas para que se termine el secundario que hoy es una exigencia para casi cualquier trabajo. Preparar a los jóvenes para que tengan una salida laboral o que sean parte del desarrollo de una región o del país, así como también no solo prepararlos para ser empleados sino para que se emprenda, Argentina necesita unas 300 mil nuevas pymes para ser una economía sana.

—¿Qué probabilidades hay de que el Gobierno tome en consideración este proyecto?

—Tiene que ser un pacto, un acuerdo de partes y con cierto consenso. En principio lo habían planteado casi como los diez mandamientos de Moises que eran impuestos, si les gusta bien y si no, no, pero creo que ha tomado nota el gobierno nacional a partir de lo que pasó con el DNU en el Senado y las discusiones que estamos dando de aquí para adelante, que nos toca un rol muy importante en el Congreso en Diputado de tratar la ley bases, que un poco es la condición que pone, la fase previa a la firma de este pacto y así como también el tratamiento o no del DNU. Han entendido que hay que generar diálogo, ayer veíamos la posibilidad también de dar una discusión de una reforma laboral por ley, que creo debería ser lo razonable y deberíamos abrir las discusiones, qué sistema educativo. La educación es algo muy complejo como para que lo decidan muy pocas personas y así imponiéndolo.

—Si tenemos en cuenta el enfrentamiento de Martín Lousteau para con el presidente de la Nación, ¿esto puede jugar en contra?

—Creo que no, porque de alguna manera lo que hizo Martín Lousteau es manifestar una postura y no fue el único. Hubo 42 votos en contra, creo que el oficialismo ha tomado nota y espero lo haya hecho y, que puedan darse discusiones y desde el Congreso hemos dado muestras de sobra que estamos dispuestos a dar las situaciones que haga falta y no debería ser una presión, sino todo lo contrario, porque de alguna manera como radicales nos toca estar en una posición que queremos que al gobierno le vaya bien. En algunas cosas que se proponen coincidimos, pero en otras, una bandera como la educación pública, gratuita y de calidad son banderas históricas del radicalismo, inclusive en la universidad estamos defendiendo el presupuesto, así que, también vamos a marcar. Hay cuestiones que deberíamos fijar rumbos y no debería estar sujeto a lo pendular de la política argentina, sino empezar a transitar un camino de desarrollo y que no se hace de un día para otro, mínimo son 8 o 10 años para empezar a ver resultados y cambiar.