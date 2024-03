Polémica: el Gobierno avisó que le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner (CCK) quedó en el centro de la polémica entre el oficialismo y la oposición peronista. El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, sacudió la conferencia de prensa de este martes al anunciar que el Gobierno nacional tiene planes concretos de cambiar su nombre. Sin embargo, aunque la medida está en marcha, todavía no se ha revelado cuál será el nuevo nombre que lo identificará.

Adorni dejó en claro que la determinación de modificar el nombre del CCK ya está tomada. Sin embargo, destacó que aún no se ha llegado a un consenso sobre cuál será la nueva denominación. "Lo cierto es que no está definido el nuevo nombre. La decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal. Cuando tengamos el nuevo nombre lo vamos a comunicar", explicó el vocero.

Se trata de una decisión claramente simbólica que involucra el espacio cultural que fue inaugurado por Cristina Kirchner en su segunda Presidencia, y que lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner.

Esta noticia aviva el fuego de una disputa que ha sido recurrente en la arena política argentina. La discusión sobre el nombre del CCK ha sido tema de debate durante varios mandatos presidenciales, enfrentando a los oficialismos y a las oposiciones en turno. Ahora, con este anuncio, se espera un nuevo capítulo en esta saga que parece no tener fin.

El cambio de nombre del CCK resalta como un punto de fricción entre el oficialismo y la oposición. Esta medida, que parece simple en su esencia, refleja las tensiones políticas más profundas que atraviesan la sociedad argentina. Es más que un simple cambio de nombre: es una declaración de intenciones y una afirmación de poder por parte del Gobierno de Javier Milei.

Aunque todavía no se ha revelado el nuevo nombre, la incertidumbre y la expectativa rodean este cambio. La decisión tendrá un impacto más allá de lo meramente simbólico.

Sobre el CCK

El Centro Cultural Kirchner fue realizado sobre la estructura de lo que era la sede central del Correo Central, conocido como Palacio de Correos y Telecomunicaciones.

Hoy es un centro cultural ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es el más importante en tamaño de América Latina y el cuarto a nivel mundial tras el Centro Pompidou, de París; el Foro Internacional de Tokio; y el Lincoln Center, de Nueva York.

Fue inaugurado el 21 de mayo del 2015 por la entonces presidenta Cristina Kirchner y se encuentra ubicado en el edificio que fuera anteriormente sede del Palacio de Correos y Telecomunicaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El mismo lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner.

El centro es hasta la actualidad la mayor inversión en un proyecto cultural hecha en la Argentina en toda su historia con un costo de poco más de 272 millones de dólares. Depende de la Secretaría de Cultura de la Nación.

El centro cuenta con más de 100 mil metros cuadrados, más de diez salas de múltiples usos y una capacidad de hasta 5.000 visitantes. Su inauguración definitiva se realizó el 21 de mayo de 2015, en el marco de las celebraciones por la Revolución de Mayo. Del jueves al domingo de la primera semana de apertura el CCK fue visitado por 28.828 personas.