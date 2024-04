Enrique Thomas ratificó su respaldo a Javier Milei en el Congreso

Como se ha hecho costumbre, con fuerte un mensaje público, el presidente Javier Milei reclamó a la UCR y al PRO integrar definitivamente una alianza con su partido para acrecentar el poder del oficialismo en un Congreso de la Nación que hasta ahora le ha sido esquivo.

Al respecto y en declaraciones exclusivas a Ciudadano.News, presidente del Interbloque de Cambia Mendoza en la Legislatura, Enrique Thomas (PRO), sostuvo: "El PRO está apoyando explícitamente al presidente, inclusive con la presencia de ministros muy importantes como Patricia Bullrich y Luis Petri, y uno de los aportes que podemos hacer es el fortalecimiento de nuestro propio partido para promover y propiciar cambios".

Cuando se le observó que no todos los sectores de su partido están de acuerdo con esto, respondió enfáticamente: "No terminan de interpretar lo que votó la ciudadanía, porque la presidencia de Javier Milei no es casualidad. Él hizo una propuesta electoral muy clara y fuerte y se comprometió a propiciar cambios realmente muy importantes. Recién ahora notan que viene muy seriamente y para mucho tiempo".

Sobre el difícil momento que vive gran parte de la comunidad por las medidas económicas de ajuste del Gobierno nacional, señaló: "El impuesto más regresivo que hemos vivido es la inflación. De nada sirve imaginarnos sueldos de 4 ceros si los insumos que compra la población aumentan al 20% o 25% mensual con un récord mundial. La gente esto lo entiende y espero fervientemente que la inflación siga bajando y que podamos compensar este sufrimiento que hoy pasan los argentinos".

Sobre la postura de los gobernadores radicales y el Pacto de Mayo en Córdoba, reflexionó: "Me parece que todos están poniendo su granito de arena para poder llegar a buen término, en estas pocas semanas que quedan para este proceso. Espero que este 25 de mayo nos encuentre a todos en Córdoba apoyando este proyecto que clama por un cambio profundo para que podamos vivir en paz y en libertad".

Producción periodística: Daniel Gallardo