ATE decidió levantar el paro por 48 horas que tenía previsto para este martes. La decisión se tomó luego de que los funcionarios del organismo se comprometieran a “no seguir adelante con los despidos masivos en el sector”.

Sergio López, coordinador de organismos nacionales de Mendoza por ATE, en una charla con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, confirmó que como Senasa han postergado el paro hasta la semana que viene porque “han dicho que en el Senasa no han echado a nadie”.

Sin embargo, manifestó que “nos ocupa y preocupa la situación por todas las medidas que se están tomando desde el Gobierno nacional hacia el ajuste o achique de organismos nacionales”.

Y al respecto, López reflexionó: “Es preocupante que se crea que el trabajador del Estado es casta, como dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, que en Argentina el empleado público se cree que tiene estabilidad laboral y eso hay que cambiarlo, sería cambiar la Constitución, artículo 14 bis”.

Paritaria estatal

En el marco de la paritaria estatal, el Gobierno nacional ofreció un incremento del 8% para los salarios de marzo de los agentes públicos nacionales, por debajo del tope de suba del 14% impuesto por el ministro Caputo, para las paritarias cerradas este mes y que ya provocó la demora en la homologación por parte de las autoridades laborales de los convenios salariales en el sector privado formal.

La cifra fue aceptada por UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), no así por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) que rechazó la propuesta: “Parece un despropósito y una burla porque pensamos que nos llamaron a paritaria para decir que no iban a despedir gente y en medio de los despidos de la gente ofrecen un 8%, que en realidad ahora lo importante no es el aumento del sueldo, sino que la gente no se quede sin trabajo, porque hablamos de familias sin trabajo”, dijo López

Y concluyó: “En Mendoza quedarán entre 500 y 600 familias sin trabajo, que se desempeñan en el Estado desde hace 15 o 20 años, gente que está a punto de jubilarse porque tienen contrato artículo 9, que haces aporte jubilatorio, y lo están dejando sin trabajo por una cuestión que quieren achicar el estado a través de los trabajadores”.