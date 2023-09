“La preocupación del Senado es la agenda judicial de la vicepresidenta de la Nación”

A comienzo de este mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cesó en sus funciones a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien en agosto pasado cumplió 75 años y aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución nacional.

Figueroa era una jueza clave para la política, ya que tenía para resolver los expedientes Los Sauces - Hotesur y la firma del memorándum de entendimiento con Irán en los que está involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

No obstante, el kirchnerismo cree tener un as bajo la manga y pretende en una sesión en el senado prevista para esta semana contravenir la decisión del máximo tribunal.

Juan Pablo Zanetta, ex consejero de la magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y actual miembro del Colegio de Abogados de la Capital Federal, habló en el programa Metaverso de Ciudadano.News y aclaró que “la Constitución nacional es muy clarita”.

“La Corte les recordó a las partes involucradas que los jueces son jueces y juran como jueces hasta los 75 años de edad. Cuando cumplen los 75 años de edad, para seguir siéndolo por cinco años se les puede extender la función de jurisdicción, pero requiere de un trámite complejo que es que el Poder Ejecutivo mande de vuelta el pliego al Senado y este le dé acuerdo”, dijo el magistrado.

Y continuó explicando: “Si el día que cumpliste 75 años el Senado no te dio acuerdo, dejaste de ser juez y pasaste a ser un abogado más, entonces, si ella quisiera volver a ocupar ese cargo, se va a tener que presentar en el concurso y arrancar de vuelta, pero ella dejó de ser jueza el día que cumplió los 75 años y el Senado no dio acuerdo”.

En este contexto, el entrevistado opinó que “la preocupación fundamental de quienes conducen el Senado es la agenda judicial de la vicepresidenta de la nación”, y aseveró que el Senado “prácticamente no ha funcionado este año porque se pone como pretexto primero tratar temas vinculados a la justicia, que se ve la oposición no tiene ninguna gana de tratar en este momento, entonces, hay como una especie de chantaje donde no se tratan los problemas que la sociedad necesita”.

En tanto, el abogado Juan Pablo Zanetta, presentó ante el organismo encargado de seleccionar a los jueces un pedido para que se inicie el concurso para elegir al reemplazante y durante la entrevista radial explicó: “Los concursos son como todos, tienen que publicar, durante un determinado tiempo se puede anotar la gente, hacer exámenes, entrevistas, construir una terna”.

Y agregó: “En tiempos irreductibles que estamos viviendo de la política argentina, llegar a acuerdos es muy complicado y está muy trabada la designación de jueces, esperemos que el próximo gobierno pueda constituir acuerdos necesarios y pueda destrabar esta suerte de parálisis de la denominación de jueces porque esto atenta contra la calidad del servicio de justicia. No se puede convivir con 25%, 30% de porcentaje de los jueces federales y nacionales sin tener juez natural”.