“Hoy, hasta Milei podría quedar fuera de la segunda vuelta y cualquiera podría ganar"

Federico González, director de la consultora Federico González y Asociados, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre su último trabajo referido a la intención de voto para las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

Su más reciente sondeo muestra un escenario de tercios con el mismo orden que en las PASO, con Javier Milei apenas despegado con 33,1% de intención de voto, seguido por Patricia Bullrich con 29,7% y Sergio Massa con 29,4%. Si se tiene en cuenta que el trabajo tiene +/- 2,04% de margen de error, el empate es casi triple.

“Hoy no tenemos respuesta sobre quién va a ganar, porque reivindicando lo que dijo Cristina Kirchner hace un par de meses, el escenario de tercios se mantiene. Hay matices a favor de Milei, que está en 33%, 34%, Sergio Massa y Patricia Bullrich están entre 29% y 30%. Eso significa que está abierto, que cualquiera puede ser presidente, y cualquier de los tres puede quedarse fuera del balotaje y lo incluyo a Milei. Todo puede cambiar, no veo eso de que Milei ya ganó, ni que gana en primera vuelta, ni que Bullrich ya fue, que está sentenciada, yo no lo veo a eso”, detalló González.

-En el informe dice que la gente quiere ver un debate entre Javier Milei y Sergio Massa, ¿por qué?

-Hicimos la pregunta y mostramos varios pares y salió primera esa opción, no es que arrasó. La ‘estrella’ es Milei, el que más rating tiene y, Milei con Massa tiene un poco más de rating que Milei con Patricia Bullrich. A Milei lo vas a votar o lo vas a odiar. Es un personaje y quiero escucharlo, despierta interés. El debate está bueno para la democracia y el juego electoral, la ley dice que tienen que debatir, eso está bien. Los debates para mí son el punto débil de Milei, pero habrá un evento que lo favorecerá mucho: su presencia, con su novia Fátima Flores en el programa de Mirtha Legrand. Hay un Milei bueno, que la gente quiere, que lo hace votable y hay un Milei malo que hace que no lo queramos votar, te da miedo.

-¿Y Massa?

-Sergio Massa es un jugador de toda la cancha, las va a pelear todas hasta último momento, seguirá anunciando propuestas, si eso llega o no a la gente, es secundario, pero lo importante desde el punto de vista de la opinión pública, es que parece que hace, es más hace, después si es sustantivo o no, si es pan para hoy y hambre para mañana, veremos, pero le eso le suma.

-¿Cómo analizas a Patricia Bullrich?

-Lo que tiene Patricia Bullrich a su favor es que Juntos por el Cambio le dio buenas noticias en Santa Fe, en el Chaco, puede ser en Mendoza este domingo. Ella quedó medio complicada, perdió el perfil, pero lo está recuperando. Ella debe trabajar su faceta de ‘mujer coraje’, si ella trabaja bien ese tema, está para cualquiera.