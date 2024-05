Escándalo por malversación de fondos en el programa de becas Progresar

El Gobierno ha presentado una denuncia por malversación de más de US$ 340 millones en el programa de becas Progresar. Según la denuncia judicial, desde noviembre de 2019, no se conoce el destino de estos recursos otorgados a estudiantes.

El Ministerio de Capital Humano ha llevado la denuncia ante la Justicia, acusando a la administración anterior, encabezada por el expresidente Alberto Fernández, de irregularidades en la entrega de las becas. Las becas Progresar se otorgaban a estudiantes en base a fondos provenientes de créditos internacionales.

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Las autoridades del Ministerio han señalado que no existe un registro adecuado de control sobre los fondos estatales. No se encontró material que permitiera verificar correctamente la cantidad de becas otorgadas ni si los beneficiarios fueron seleccionados de manera apropiada. Además, no se ha determinado si existían incompatibilidades que hicieran ilegal la asignación de estas becas.

El objetivo original de las becas Progresar era impulsar a los estudiantes a finalizar sus estudios primarios o secundarios, continuar en la educación superior o formarse profesionalmente. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión de los recursos ha generado un escándalo que ahora está bajo investigación judicial.