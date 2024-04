La iniciativa de un legislador cordobés para regular el uso de la IA

Un diputado nacional de Hacemos Coalición Federal (HCF) propone adoptar el sistema legal al impacto de la Inteligencia Artificial. Con el objetivo de evitar las controversias legales, protegiendo los derechos de los ciudadanos.

Por este motivo, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó a Oscar Agost Carreño para conocer las particularidades del proyecto. La iniciativa tomó vuelo, producto del mal uso de la tecnología, donde se usa para dañar la intimidad de las personas.

"Empecé a investigar cómo la inteligencia artificial puede afectar a las personas su buen nombre, honor, y economía. Esto me permitió desarrollar una ley completa que modifica el código penal, el código civil, la ley de derechos de autor y la ley de protección de datos personales. Con el fin de para tocar todos aquellos puntos que son sensibles a la inteligencia artificial", expresó.

Por lo cual, el legislador que representa la provincia de Córdoba remarcó que estos tópicos sirven para que "la Cámara de Diputados no se quede atrás de los temas de coyuntura". "El resto de los parlamentos del mundo están resolviendo los problemas de la gente con aquellos temas que ya no son del futuro, sino del presente", sostuvo.

Según Agost Carreño, el proyecto ayudaría a juzgar delitos que todavía no tienen legislación. "Hoy existe la tecnología para llegar al IP o llegar al teléfono que utilizó un criminal para cometer un delito. El problema es que cuando los encuentran no hay leyes que digan que son delitos los que hicieron. Entonces, se desaniman los fiscales y los jueces en indagar o continuar con estas causas cuando no pueden sancionar ese tipo de actitudes", aseveró.

"No solo me quedo en el tema de la delincuencia, o digamos, de utilizar las leyes para hacer delitos modernos, sino también por ejemplo modificar el código civil. Con el fin de que una persona a la que le utilicen su imagen o su timbre de voz tenga que dar su autorización", cerró.