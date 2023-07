Tras los conflictos desatados en Jujuy producto de la reforma de la Constitución provincia, el gobernador Gerardo Morales ha tomado la decisión de llevar adelante distintos operativos para detener a manifestantes. Estas detenciones han aumentado en los últimos días y desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) han impulsado un proyecto para repudiar el accionar del mandatario jujeño.

Ante esto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a la diputada nacional Romina del Plá para conocer en detalle el proyecto que responsabiliza a Morales por “una brutal política amedrentamiento contra los luchadores, quienes están siendo perseguidos y detenido ilegalmente”.

La legisladora de izquierda acusó a los medios de comunicación de silenciar lo que está sucediendo en Jujuy. “No se habla porque hay un cerco mediático en favor de Morales. Sabemos que es candidato junto con (Horacio) Rodríguez Larreta. Entonces, hay una intención muy seria de protegerlo en relación con las denuncias de los hechos que se están desarrollando en Jujuy”, manifestó Del Plá.

Además, agregó que el proyecto de repudio se suma a una serie de escritos sobre el accionar del gobernador de Jujuy: “Es un proyecto de repudio a estas detenciones, que se suman a otros proyectos presentados anteriormente como repudio a la reforma constitucional. Porque esto deja libre las manos a Morales para explotar el litio debido a que pretende quedarse con las tierras de los pueblos originarios".

-El litio en Argentina no está reconocido como un commodities. Producto de eso, el país cobra una mínima cuota a las grandes exportadoras que extraen el recurso, ¿por qué todavía en el Congreso no se dan estos debates al respecto del litio?

-Sí, pero el problema de que todavía no es commodities, no tiene que ver con que paguen o no las regalías que pagan el resto de los productos minerales. Sí las pagan, pero son absolutamente miserables, solo el 3%. Recordemos que la minería y el petróleo cobran solo el 3% de regalías a una provincia correspondiente desde la reforma constitucional desde 1994 y hace que sea un bocado para los gobernadores de turno con todo tipo de negociados.

El problema del litio es que ya se viene extrayendo de manera silenciosa tanto en Salta como Catamarca. En Jujuy también ha comenzado esta exportación, el tema que Morales quiere tener vía libre para los acuerdos con las multinacionales y avanzar en los lugares donde está ubicada la reserva de litio.

¿Cómo funciona el pago de las regalías por extracción del recurso?

-Todas esas empresas pagan regalías por lo que declaran lo que extraen, por régimen de declaración jurada. Entonces, no hay nadie controlando cuánto extraen y declaran lo que sea, que muchas veces difiere una cosa de la otra para no pagar las regalías. Por lo cual, es una estafa a cielo abierto y lamentablemente a Liex le siguen dando sitios de explotación. En Catamarca sigue haciendo su vida lo más tranquila y es una de las empresas que aparece en el listado de las que quieren hacer nuevos acuerdos con Morales.

-Volviendo al proyecto de repudio a Gerardo Morales, ¿qué se pretende lograr?

-Es una denuncia política para que quede claro que dentro del Congreso Nacional también hay quienes registramos las tropelías de Morales y sus atropellos a lo más elemental de la libertad democrática. Además, estamos defendiendo lo que le está ocurriendo a la población de Jujuy y eso es importante porque en el Congreso, Morales no solo tiene sus representantes directos de la provincia.

De hecho, el vicegobernador de Jujuy es un aliado de (Sergio) Massa por lo cual muchos de ellos han logrado aprobar medidas con esos votos estratégicos. Allí, por lo tanto, tienen muchos aliados y nuestro rol es denunciar esa sociedad política y económicas para que efectivamente no crean que tienen las manos libres para seguir atacando al pueblo.

-¿Cómo se puede interpretar la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir el PJ de Jujuy, porque ellos también apoyaron la reforma de la constitución?

-Es una medida no solo inocua para el movimiento popular, sino tardía porque sabían que haría el PJ de la mano de Rivarola en Jujuy y no es que se desayunaron ahora luego de la represión feroz. Sabían perfectamente cuál era la posición en relación con la reforma constitucional, a toda la acción represiva que viene llevando adelante Morales desde hace tiempo: los dejaron actuar, hacer, avanzar y frente a la presión a las denuncias, realizan una intervención al partido, que no es nada y no significa ni modifica nada.

Si uno ve quién va a intervenir el partido, se encuentra con la figura de Aníbal Fernández y puede dar cuenta que no habrá grandes cambios con la intervención del peronismo en Jujuy. Han sido cómplices de todo lo que ha pasado con Morales y eso no lo pueden disimular por más que hagan una intervención.

-¿Cuál es el fundamento de la izquierda en estos momentos, porque compiten legalmente para una presidencia, pero hay dos coaliciones de gobierno que captarán todos los votos, ustedes dentro de la minoría, cuál es el rol que tendrán?

-Venimos interviniendo en las distintas organizaciones en apoyo a esos procesos de lucha y también en la interna que tenemos el FIT. Estamos debatiendo el tipo de izquierda que necesitamos hacer en esta etapa. En ese sentido, nos parece clave este debate, ayer fueron las elecciones de Santa Fe y la lista encabezada por Carla Deiana unida a la izquierda, se ha impuesto en la interna en todas las categorías, lo cual nos parece muy importante.

Es una izquierda que se planta ante el poder, a todos los que gobiernan y gobernaron. Tenemos un planteamiento para convertirnos en una alternativa de poder y nos parece fundamental este proceso que se viene. Estamos más fuertes que nunca, interviniendo con esta lista que encabezamos a nivel nacional con Gabriel Solanas y Vilma Ripol.