"Hay muchos vivos que cruzan la frontera para atenderse gratis en Argentina”

El gobierno de Salta se destacó al convertirse en primero en oficializar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la obligación de cobrar por servicios de atención médica a personas extranjeras que no tienen residencia permanente en la provincia.

Esta medida estableció un precedente significativo, inspirando a otras regiones a considerar acciones similares. Santa Cruz planea implementar un sistema idéntico próximamente, mientras que en Neuquén y Corrientes ya se están llevando a cabo debates parlamentarios al respecto.

En declaraciones en Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano News, José Antonio Romero Brisco, legislador correntino del Partido Autonomista, autor del proyecto para cobrarle a los extranjeros por la atención pública, afirmó: “La salud pública es gestionada por cada provincia, y cada una de ellas tiene su autonomía y jurisdicción de salud, por eso cada una tendrá o no que proclamarse con respecto a este tema".

“En nuestro caso el tema empezó a llamar la atención, junto a mi equipo de trabajo a hablar y ver de qué manera podíamos optimizar la salud de Corrientes. Somos una provincia limítrofe con Paraguay, Brasil y Uruguay con lo cual tenemos constantemente personas de esos países en la provincia que muchas veces la salud en sus países tienen que pagar o no es tan buena como la que tenemos nosotros aquí entonces, cruzan la frontera y se hacen atender aquí gratuitamente cuando en su país tienen que pagar".

El legislador ejemplificó que "en la ciudad Paso los Libres, en Corrientes, donde río de por medio del otro lado está Uruguayana de Brasil, y pregunto si es justo que un ciudadano brasilero cruce un puente y se haga atender gratis en Argentina y que a un ciudadano de Corrientes, de Paso los Libres cruce el puente a Uruguayana y tenga que pagar por un servicio de salud", explicó.

Y amplió: "no es justo bajo ningún punto de vista, entonces, hemos decidido con el proyecto que quede establecido cobrarle la salud a los extranjeros. Por supuesto la salud se le brindará si hay una emergencia, una urgencia, a nadie se le va a privar por la esencia de nuestra Constitución y la esencia que tiene la salud pública en Argentina que a nadie se le niega la salud a todas las personas, y fundamentalmente aquellas personas que no la pueden pagar se le brindará, pero posteriormente se va a intentar cobrar la salud a aquellas personas que sí la pueden pagar".

Romero Brisco manifestó que "dentro de nuestro proyecto pusimos un aspecto innovador con respecto a las otras provincias y es que habilitamos al gobierno provincial de Corrientes a realizar convenios de reciprocidad con esos países, no solo limítrofes, sino otros países. Esto quiere decir que es un trato igualitario y justo, así como pueden venir extranjeros a nuestro país y nuestra provincia y los tengamos que atender gratuitamente, los argentinos y correntinos tengamos el mismo derecho y cuando vamos a esos países con los cuales tengamos convenio de reciprocidad también se nos atienda a nosotros gratuitamente".

Al consultarle si tienen una cantidad de extranjeros que atienden, el diputado manifestó: “No tenemos un monto preciso porque no lo pudo determinar el Ministerio de Salud local, tenemos son aproximados y zonas calientes, muchas ciudades de frontera como Paso de los Libres, la ciudad de Montecaseros con Uruguay, tenemos Alvear con Itaquí, Brasil, y también tenemos en la capital un centro especializado en cardiología que vienen ciudadanos de todos los países vecinos a atenderse, es un número significativo con los costos que significan la salud pública".

Y amplió: “Me decían que de un año a esta parte los costos en medicamentos, en insumos han aumentado un mil porciento, un monto altísimo que cada ministerio de cada provincia la sábana es muy cortita y van a tener cuidar cada peso de la salud pública para los ciudadanos de su provincia, pero en el mientras tanto, iremos redactando este proyecto de ley, fuimos comunicándonos con personas en Salta y ellos nos comentaron que tenían un problema similar al nuestro porqué son provincias que limitan con otros países como Bolivia, y nos comentaron que una vez que ellos sancionaron el decreto allá".

"La atención ha bajado a extranjeros en un 90%, significativo el descenso de atención a extranjeros, por supuesto tuvieron inconvenientes, toda regla genera inconvenientes, el principio solidario entre países tiene que exigir, pero hay personas que si hay personas que cruzan la frontera para hacerse atender porque no pueden pagar, no tienen los recursos ni la salud en su país, pero hay muchos vivos que cruzan la frontera pudiendo pagar la salud en su país para venir a atenderse gratis en Argentina”.

Cómo ve el correntino esta situación explicó: “Más allá de este proyecto de ley y los otros que hay en el país, traen el debate de arancelar o no a los extranjeros, también trae aparejado otros temas que la salud pública tiene que poner sobre la mesa. Muchas veces se toma la cosa pública como algo liviano, qué quiero decir con esto, la gestión por ahí en la salud pública acá es bastante diferente".

"La salud pública, su esencia, es prestarle un servicio público y gratis de salud solo a aquellas personas que no pueden pagar, que tengan libre acceso a la salud. Ahora tenemos un montón de ciudadanos que tienen prepagas, obras sociales, que tienen los fondos para pagar un servicio de salud y muchas veces van nuestros hospitales públicos a hacerse atender y no tienen un sistema de cobro efectivo como un sanatorio privado, que creo que ahí radica el déficit de la salud pública, que no tomamos la gestión pública como la privada, entonces tendrían que tener como una excelente calidad médica y servicio médico. También tener a la vez un excelente servicio de gestionar la salud y poder cobrar a aquellas personas que sí pueden pagarla, así no se pierde la esencia del sistema y tenemos un sistema que sea sustentable".

“No hay que quedarse, y lo estamos haciendo en Corrientes, con el tema del cobro o no a los extranjeros, sino que este tema también sirva para poner sobre el tapete algunos ajustes que hay que hacer al sistema de salud pública para que funcione mejor", concluyó.

El proyecto

La norma presentada en Corrientes por el legislador José Antonio Romero Brisco, propone que todos los "residentes transitorios" o "precarios" deban solventar sus costos por sí mismos o a través de un seguro de salud.

"Los servicios de salud pública provincial se prestarán de manera igualitaria y sin distinción, tanto a los extranjeros que revistan condición de ‘residentes permanentes’, como quienes sean determinados como ‘’residentes temporarios", aclara el texto.

No se podrá negar la atención en casos de emergencia y, al igual que en el proyecto presentado en Neuquén, "la autoridad de aplicación arbitrará, con posterioridad, los medios para el cobro de los gastos en que se incurriera".