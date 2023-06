"La falta de transparencia y regulación, afecta a la industria del litio en Argentina"

La reforma de la Constitución en Jujuy provocó que diversos temas se pongan en discusión. Uno de los ejes hace hincapié en permitir concesiones de explotación a empresas extranjeras y Jujuy es una de las principales provincias productoras de litio.

Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y se mostró “preocupado por lo que está pasando”.

Así fue que explicó cómo se encuentra la industria del litio en Argentina: “Hay falta de transparencia y regulación que ha afectado su desarrollo y potencial económico”, dijo, y continuó: “Se necesita ser mucho más transparente en base a la construcción del precio, como formadores de precios podemos generar una economía visible, transparente y que pueda remitirnos a articular a toda la sociedad y no quede concentrada en un sector”.

A su vez, manifestó que las compañías extranjeras que han anunciado grandes inversiones en Argentina y están activas, aún no han capitalizado esas inversiones.

Además, la falta de declaración del litio como commodity ha ocasionado pérdidas significativas para Argentina. Se estima que en el 2021 y el 2022, el país dejó de percibir alrededor de 2.600 millones de dólares por no reconocer el litio como un recurso valioso en los mercados internacionales.

A raíz de esto, Rutigliano opinó: “Creen que con esta reforma se está dando un poco de transparencia o negociado a algo que ya fue vendido, y me parece un camino equivocado de parte de la provincia de Jujuy, creo que primero hay que regular y después establecer políticas de economía que permita vender lo que tenemos o articular un proceso que nos permita transformar, porque también hay anuncios de compañías que se llevan el litio y están procesando el carbonato en Corea”.

La falta de formación de precios y la ausencia de una cadena de valor sólida también son temas problemáticos en la industria litífera argentina, por lo que afirmó: “Si no somos formadores de precio, no podemos construir ni una sola cadena de valor y no existe ninguna cadena de valor si no formamos precios”.

No obstante, comentó que uno de los reclamos realizados a la mesa nacional del litio fue la formación de un mercado de metales y la inclusión de Shanghái (China) en la conexión de ese mercado para financiar el precio internacional, porque actualmente la ciudad china fija el precio, lo publica Londres y Argentina lo comercializa con los precios de Londres.

Por último, el empresario aseveró: “Si declaramos al litio una commodity podemos desarrollar un mercado y podemos exportar todo lo que sería el bicarbonato de litio y a su vez, también podemos transformar la materia prima con contratos visibles para que las pymes que quieran desarrollar baterías, quieran construir vehículos eléctricos tengan después un valor real de ese costo para poder producir”.