La foto que nadie quiso ver: las 3 claves que explican el voto a Javier Milei

Para muchos, la victoria de Javier Milei en las PASO del domingo por sobre las principales fuerzas políticas, fue una sorpresa. Para otros, las ideas libertarias que lograron estimular a aquel votante que nunca le interesó la política, no fue una sorpresa. Esto se debe a la poca legitimidad de liderazgo y gobernanza, que poseen tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria en este año electoral.

Para conocer las particularidades que vaticinaron la victoria electoral de Javier Milei, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a científicos sociales con el fin de encontrar respuestas.

"El voto vergüenza ganó la elección". Esta particularidad la destacó el director de la Consultora In Focus, Matías Caro, quien sostuvo que “había electores que votaron por Javier Milei, pero por vergüenza hicieron silencio”. Estos sectores, "tuvieron un rol preponderante en las PASO del pasado domingo".

“Las encuestas a grandes rasgos nos dio muchas cosas, pero no pudieron advertir la diferencia que sacó Milei. Aunque, creo, existió una especie de voto vergüenza porque la gente que pensaba votarlo nunca manifestó su opción ante las encuestas. Creo que fue con justa razón, ya que hubo una campaña muy fuerte para desprestigiar al votante de Milei y entiendo que no hayan querido decirlo”, manifestó el consultor de In Focus.

Al mismo tiempo, Caro sostuvo que "ese silencio se ha terminado" y, tal vez, esa variable quede demostrada con el correr del tiempo. “Hoy imagino que, con el resultado del domingo, eso se ha roto y sí creo que la razón principal es muy simple, hay gente que está dispuesta a responder una encuesta y gente que no”, expresó, haciendo referencia a que el fenómeno Milei sorprendió a casi todas las consultoras de opinión.

El resultado del domingo, permitió reconocer el fenómeno que muchos analistas políticos, a días de las PASO, ya habían descartado debido a que la figura de Milei, según los sondeos en general, se había "apagado" con el correr del tiempo. Por eso, el director de In Focus enfatizó que “el candidato a presidente por La Libertad Avanza supo canalizar el sentimiento de cambio que Juntos por el Cambio no pudo aprovechar”.

“El desafío para Juntos por el Cambio es demostrar a la gente cuál es la diferencia con respecto a la gestión del 2015-2019. Hoy habrá un escenario de tercios, pero irá hacia un escenario dicotómico, probablemente, los votantes extremos se discuten los votos del candidato que haya quedado en el centro, para mí es Patricia Bullrich. El escenario irá hacia eso, que se terminará definiendo en el balotaje”, cerró Matías Caro.

"Llegaron tarde y no pudieron bajar al monstruo"

Así lo manifestó el sociólogo mendocino Enrique Bollati, quien además afirmó que "todos subestimaron a Milei" y que "no pudieron bajar a tiempo su precandidatura".

“Lo que hubo fue una campaña mediática para tratar de bajarle el precio a Milei y cuando se asustaron, porque crearon un monstruo, la respuesta ante el problema ya era tarde”, comentó.

Sergio Massa: el rival de Milei en octubre

En una entrevista con el periodista Alejandro Fantino, Javier Milei reconoció que su principal oponente electoral es el ministro de Economía, Sergio Massa, por ser el segundo candidato más votado. Al respecto, Bolatti también compartió esta visión y sostuvo que “los electores de Larreta, tal vez, no emigren hacia Patricia Bullrich”.

“¿Crees que los votantes de Larreta se van a plegar a una figura como Bullrich, que sacó 17%, tras rechazarla de plano justamente por el hecho de que era una tira bomba? No, entonces, se van a tapar la nariz y se van a comer el sapo de votar, probablemente, a Massa”, cerró Bolatti.