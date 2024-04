La aprobación y los interrogantes de la gestión de Javier Milei

Diego Reynoso, politólogo y director de la encuesta de la Universidad de San Andrés con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News) y esto nos dijo sobre la percepción popular del Gobierno de Milei:

La sensación social tras los primeros 100 días de Milei como presidente

“Bueno, lo que vimos es como unos tres meses que tienen una característica similar, no igual, similar a los tres primeros meses de cualquier nueva administración. Hay bastante optimismo respecto del futuro, 46% de las personas nos dijo que piensa que dentro de un año va a estar mejor, el país y personalmente. A su vez, hay una caída en la percepción, si bien la gente siente todavía que está peor que hace un año, hay una caída en esa percepción”.

“En noviembre, el 70% te decía que está peor, ahora el 46% te dice que está peor. O sea, la gente piensa que está peor que antes. Más que los que te dicen mejor o igual, pero está cayendo, con lo cual es el típico momento en donde se cruzan los cambios de expectativas. Son tendencias, digamos que van modificándose, que por lo general tienen tres, cuatro, cinco meses de duración y después a lo que nosotros venimos viendo en los ciclos, vuelven, si nadie logra solucionar los problemas que la gente demanda, vuelven a tener una caída. Por ejemplo, algo más del 51% dice que lo apoya, un poco más del 47% lo desaprueba. Claramente, la sociedad está partida en dos. Una mitad le dice que lo aprueba, la otra mitad le dice que no lo aprueba”.

“Esto, con semejante ajuste, con la caída del consumo, con el aumento de los precios que hubo en todos los rubros: 25% en diciembre, 20% en enero, 13% en febrero. De hecho, los tres primeros meses del gobierno este, tuvieron más inflación que el mes de mayor inflación del gobierno anterior. Entonces, la pregunta es: ¿Cómo es que están cambiando la percepción de la ciudadanía? Y me parece que en eso el gobierno es exitoso, discursivamente. ¿En qué sentido? En que creo que hay una buena parte, al menos la mitad de la población, quienes creen que Javier Milei está haciendo las cosas para bajar la inflación, el cual, es el principal problema percibido por todos los argentinos”, sostuvo Reynoso.

La educación, la institucionalidad, la cultura, ¿Son temas prioritarios?

“No, eso nunca aparece como un problema. De hecho, uno esperaría que las tensiones institucionales a las que se sometió el gobierno en su enfrentamiento con los gobernadores y con el Congreso, hubiesen erosionado el respaldo de la opinión pública y no lo erosionó. Alguno puede decir que si lo erosionó. Tenía 55% de respaldo, 56% en las elecciones, 55% en diciembre y, ahora, están en 50%. Es muy poca la caída, mi hipótesis de trabajo, para esta medición, era que iba a estar cerca de los 40 puntos y no está cerca de los 40 puntos. Está en 51 por ciento. Así que evidentemente, esos temas no salen como preocupantes”.

“Segundo, claramente eso no le erosionó. Sí, hay tres áreas en donde la gente está satisfecha con el desempeño del gobierno y esto es un cambio de agenda. El tema Exteriores, el tema Seguridad, el tema Defensa y la política económica. Esto es rarísimo, porque la política económica desde que nosotros medimos allá por finales del gobierno de Cristina del 2015, nunca, ni durante el gobierno de Mauricio Macri, ni durante el gobierno de Alberto Fernández, nunca la política económica fue un área en que a los gobiernos se los valorara positivamente. Sin embargo, a este gobierno se lo evalúa muy negativamente en áreas como salud, infraestructura, ciencia, educación, en cuanto a su desempeño”, explicó el encuestador.

“Claramente, lo que estamos viendo es que es un gobierno que tiene una agenda centrada en combate de la inflación, seguridad, y me parece que hay una política exterior que uno puede no compartir o que le parece bastante estresante, pero que a la mitad de la población le parece que debe ir en ese sentido”.

¿Le genera adhesión al Gobierno publicar los manejos espurios del estado?

“La variable que genera más respaldo es la expectativa de combate a la inflación, y es su talón de Aquiles. En el caso de que no logre domesticarla en este año, esa puede ser quizá la reversión. Y no sé bien cuando puede llegar a ser eso, en caso de que suceda”, sostuvo el politólogo.

¿Cómo se ve la corrupción?

“Mira, desde el punto de vista de la corrupción, el gobierno de Cristina fue, digamos, fuertemente observado sobre eso. El gobierno de Mauricio Macri tuvo un poco menos, pero el de Alberto Fernández claramente no fue un gobierno en el que el tema de la corrupción ha sido como un objeto de cuestionamiento hacia ese gobierno. Quizá el gobierno de Alberto Fernández, en la negligencia y en su ineficacia en resolver los problemas que tenía enfrente, me parece que fue más bien imputado, y eso hoy le pesa al partido político que sostuvo al gobierno anterior, le pesa más eso que el tema de la corrupción claramente”.

¿Qué opina de la designación o propuesta de Ariel Lijo para la Corte Suprema y ese rumor de que habría un acuerdo con Cristina?

“Sobre eso no preguntamos todavía. Porque nos agarró a mitad de campo. Este gobierno es una máquina de poner agenda. Toda la semana estamos discutiendo cosas nuevas, entonces es muy difícil anticipar a la agenda de gobierno y preguntar. Y no sabemos en qué medida eso después termina siendo o no un tema importante en la opinión pública”, expresó Reynoso.

“Y lo que voy a decir ahora es un parecer, no resultado del análisis, por la experiencia que tengo de hace ya varios años de encuestar. Esos temas, la gente no los termina de entender. A ver, los periodistas, nosotros, los académicos, los investigadores, o la gente que está interesada muy específica e informada muy en la política, más o menos entiende algo de quién es Lijo. El resto de la sociedad no tiene la menor idea, con lo cual la evaluación que hace a veces tiene más que ver por la instalación del tema y va a depender mucho de los tipos de medios de comunicación que escucha y la forma de la cobertura que le dan. Pero en general no es algo que la gente lo siga o le parezca relevante. Con esto no quiero decir que no lo sea. Sino desde el punto de vista de las preocupaciones de la gente”, concluyó el entrevistado.

Producción Periodística: Enrique Villalobo – Daniel Gallardo- José Urrutia