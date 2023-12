Kalerguiz: "Me preocupa que no hay anuncios para jubilados y pensionados de la mínima"

Tras las medidas económicas anunciadas por Luis Caputo, el Gobierno de Javier Milei busca modificar la ley de movilidad jubilatoria. La misma ajusta los haberes de forma trimestral, pero con la modificación los aumentos serían por decretos. Sin embargo, la propuesta deberá ser enviada al Congreso debido a que la fórmula se rige por ley.

En este marco, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a la abogada previsional, Laura Kalerguiz, y expresó que “lo que más le preocupa es que no hay anuncios de un posible bono para jubilados y pensionados de la mínima”.

Asimismo, remarcó que “el tema de los anuncios es lo más urgente a resolver” y desea que haya algún anuncio “porque si no estará complicado”. “Hoy la mínima sin el bono es de $105.000 con el último aumento por la ley de movilidad del 21%.

Porque si no hay algún anuncio, en enero habrá casi 5 millones de personas que van a tener que vivir con 100 mil pesos y son mayores de 60 años”, apuntó.

Ante la posibilidad de reformular la movilidad jubilatoria, la abogada opinó que "no le gustaría que los aumentos sean por decreto". “La palabra decreto en esto no me gusta. Porque decreto es ´te voy a dar de aumento´ y abre la discrecionalidad del titular del Poder Ejecutivo de ese momento.

Por eso existe una ley y está en la Constitución y no sabemos cuál será la discrecionalidad, tal vez pasen a ser anuales los aumentos”, sostuvo.

“En la época de Menem eran anuales los aumentos y eran dos pesos. Por ende, ahí también tendremos que ser muy cuidadosos, se logró una ley de movilidad, la Corte Suprema se expidió sobre la necesidad de una ley de movilidad y lo dice la Constitución, ¿por qué lo vamos a hacer por decreto, por qué no sancionamos una ley que le sirva a este país? Si tenemos todos los elementos para hacerlo”, sentenció.