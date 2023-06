Tras la victoria de Cambia Mendoza en las PASO provinciales que se realizaron este domingo, y el buen desempeño de la lista encabezada por el exdiputado nacional Luis Petri, el legislador nacional de Juntos por el Cambio, Julio Cobos, quien apoyó explícitamente al precandidato, dio su opinión.

En el programa Metaverso de Ciudadano News, expresó que “hay que hacer la lectura correcta de los resultados. Empezar por los encuestadores, ya que algunos de renombre forman opinión con los datos. Lo de Luis Petri tiene que ser un llamado de atención para ver cómo calibran la metodología, si es que esta no está direccionada, porque le han escapado feo en las encuestas”.

En ese sentido, consideró que “hay varias aristas; uno puede hacer una buena elección, una muy buena elección o dar un batacazo, y lo de Petri fue un batacazo. Si uno analiza todo el apoyo que tuvo la lista A (de Cornejo) –la lista de Luis Petri es la B– el apoyo dado por el propio gobernador, por todos los intendentes, por dirigentes nacionales que vinieron –y vinieron varias veces– y sacar cuatro de cada diez votos, ha sido toda una odisea para Luis, que supo interpretar a la ciudadanía, supo recorrer las calles. No tenía otra forma porque los carteles de Luis era ‘buscando a Wally’ en la vía pública”.

También aseguró que no lo sorprendieron estos resultados: “Yo lo esperaba; imaginaba un resultado de 15 para arriba y se lo dije a varios dirigentes avezados de la política y me decían que no, que las encuestas no daban eso, la calle da otra cosa... Y le dije a Luis, en el transcurso de la elección, que seguramente lo mínimo iba a estar en 15 puntos, y llegó casi a 18. Cornejo sacó 26 puntos, Omar de Marchi 20... Petri sacó más que todo el justicialismo, entonces, hay que hacer la lectura correcta”.

En el sentido de que planteó una campaña con más cambios que continuidad de gobierno y que se despegó mucho de lo que ha sido la gestión de Alfredo Cornejo, y de Rodolfo Suárez, sobre todo, el referente radical opinó que “van a tener que tomar estas ideas, porque si no, la gente que ha respaldado a Luis no se sentirá muy conforme”. Y agregó que “ahora hay que hacer bien la lectura para retener bien esos votos porque no es una suma algebraica”.

“Los votos son de la gente, que en cada elección vota de una manera, y para retenerlos hay que ser muy cuidadosos, pero todo dependerá de cómo se orquesta este nuevo escenario, qué grado de participación se da a toda la propuesta que ha hecho Petri y a su vez, cómo lo interpreta la ciudadanía, por qué lo votó”, explicó Cobos.

Y se refirió a cómo sigue ahora el proceso: “Ahora no estará Petri, y si bien se votó al espacio, hay que ver cómo esto se plantea hacia delante”.

En otro tramo de la entrevista, el legislador nacional se refirió al futuro de Petri, sobre lo cual dijo: “Me inclinaría por la opción de construir su propio camino, apuntar a ser gobernador en las próximas elecciones dentro de cuatro años, aunque está todo muy dinámico. Pero él no tiene que decepcionar a la gente que lo acompañó, tiene que mantenerse firme. La participación en el gobierno ya la tiene por derechos adquiridos; le habían puesto un piso muy alto a Luis, se requería el 25% y decían que no constituiría minoría, pero ahora tiene una minoría del 40%”.

“Entonces, los cargos de legisladores –tanto diputados como senadores– y concejales se los ha ganado. Eso ya no tiene que pelear ni negociar nada y habrá que ver qué ocurre definitivamente en un panorama muy complejo a nivel nacional, que es lo que se avecina ahora, porque queda el tema de definir las listas nacionales”, expresó.

Sobre el resultado que obtuvo Omar De Marchi al frente de La Unión Mendocina en la elección, Cobos consideró que “ha sido bueno, el piso de él era el 20% y logró salir segundo. Habrá que ver qué estrategia decide tomar, pero su candidatura está firme y habrá que enfrentarlo en septiembre. Es un competidor, un dirigente que tiene cierta experiencia y es conocedor de la realidad política”.

“Así que hay que seguir de cerca sus movimientos porque ha tenido un respaldo importante también. Con poco tiempo pudo construir un frente, un espacio que logró superar a todos los candidatos del justicialismo, y los votos son suyos. En este caso no compitió con nadie y ha sacado 20 puntos de él, y eso, si se mantiene, es para tenerlo en cuenta”, finalizó.