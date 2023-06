Omar de Marchi: “La competencia final va a ser entre Alfredo Cornejo y yo”

Omar De Marchi, candidato a gobernador de Mendoza por La Unión Mendocina, analizó en el programa Metaverso de Ciudadado.News, los resultados de las primarias provinciales del domingo, las cuales lo ubicaron como el segundo candidato más votado, detrás de Alfredo Cornejo (25% contra 21%).

-¿Qué sensaciones tenés luego del domingo de PASO?

-Primero, contra todos los pronósticos, logramos posicionar, en apenas 45 días, un espacio político nuevo como es La Unión Mendocina, y esto nos alienta a seguir, porque si hubiéramos tenido un mal desempeño, después cuesta, pero ser segunda fuerza, ser la segunda fórmula más votada, nos alienta mucho porque vemos que Mendoza en serio necesita nuevos aires. Estamos muy entusiasmados.

-¿Cómo sigue todo ahora?

-De la misma manera, hablando de propuestas. Nosotros hablamos durante nuestra campaña de temas puntuales porque los trabajamos durante mucho tiempo, todo el año pasado estuvimos trabajando con nuestros equipos en los cuatro ejes principales que creemos que hay que trabajar en la provincia. Los presentamos en sociedad a fines del año pasado, cuando todavía no había ni siquiera fórmulas armadas. Lo que sigue es seguir trabajando en esto, mostrándole a los mendocinos que el camino para Mendoza pasa por nosotros y juntos vamos a devolverle a Mendoza ese ímpetu, esas ganas que siempre tuvo y vemos que hoy está adormecida.

-¿Fuerza contra fuerza o candidato contra candidato, cómo se debe leer la elección del domingo?

-Siempre es candidato contra candidato, porque la gente vota personas. Los votos cautivos de los partidos son cada vez menos, diría que 1% o 2%. Sin ir más lejos, le fue muy mal al peronismo y, sin embargo, hace cuatro años habían sacado 37%. La gente vota propuestas y candidatos y hubo una coincidencia en el 75% de los votantes de poner a Mendoza en actividad, 75% cree que la provincia está paralizada, y eso nos indican el camino que los mendocinos nos están marcando, hay que poner a Mendoza en marcha.

-¿Qué reflexión te merece la elección que hizo Luis Petri?

-Hizo una muy buena elección, sacó 16%, y habló de lo mismo que nosotros, “Mendoza está en pausa”, decía Luis. Los mendocinos que votaron a Petri también vieron eso, que Mendoza está parada.

-El voto a Petri es un voto que le da apoyo a Cambia Mendoza, pero a su vez es un voto castigo a Alfredo Cornejo. ¿Quiénes votaron a Petri crees que en las generales te van a votar a vos?

-Los dueños de los votos son los ciudadanos, no veo que haya un dirigente con un portafolio llevando los votantes de un lado para el otro. El mendocino vota en cada elección a aquellas propuestas que le parecen que le van a resolver sus problemas, y al estar Luis fuera de la competencia, creo que gran parte de esas personas que votaron esa posición, nos van a acompañar. Advierten que Mendoza necesita un mayor equilibrio institucional, que necesita salir de la grieta, de la descalificación y ponerle onda, una cuota de esperanza, contención y en esta competencia final entre Cornejo y yo, desde La Unión Mendocina podemos capturar la mayor cantidad de voluntades en la provincia.

- Se rumorea que podrías ofrecerle a Luis Petri algún lugar importante dentro de La Unión Mendocina para que dé el salto y se una a ustedes…

-No, lo desmiento. Con Luis tenemos una muy buena relación, hemos hablado mucho siempre, hay respeto mutuo pero, aparte, también es cierto que por más que yo me juntara con él, no necesariamente los votos de él o las personas que lo votaron a él después me van a votar a mí. Lo mismo a la inversa, no porque lo veamos a Petri ahora con Cornejo en una foto, quienes votaron a Petri van a votar a Cornejo, porque imagino que muchos de votos que sacó Petri fueron votos en contra de Cornejo, entonces no creo que ahora lo voten.

Hay que trabajar en algo serio, los mendocinos la estamos pasando mal en serio y hay que ser muy responsable en las propuestas e intentar que los mendocinos confíen, crean en nosotros, somos gente con experiencia en gestión, no somos improvisados, solamente hay que ir a Luján para ver el enorme trabajo que hemos hecho y eso también suma.

-La mayoría de los medios nacionales hablan bien de Mendoza, parece que nos contaran un diario de Irigoyen, pero en Mendoza, cuando analizas los indicadores, está mal…

-Sí, tal cual, ese es el problema que tiene Mendoza, es como que todos los días te dicen “somos los mejores”, y cuando empezás a mirar para los costados decís “che, no me jodan, no es así”. Los sueldos de los docentes, de los médicos, de los policías son bastante malos y la actividad económica que genera empleo privado de calidad está paralizada desde hace 13 años. Cuando empezás a ver la realidad, eso se cae, se desnuda y queda todo el marco del marketing de la política pero no de la realidad, por eso es que creo que muchos mendocinos nos acompañan, porque decimos la verdad y decimos lo que creemos que hay que hacer para que Mendoza vuelva a recuperar el empuje que siempre tuvo.

-¿Qué hay que sumar de acá a septiembre?

-Mendocinos y mendocinas para que nos acompañen y confíen en nosotros, tenemos un gran equipo, somos gente seria, lo hemos demostrado, vayan a Luján y vean la enorme transformación que hemos hecho en muy poco tiempo. Somos gente de acción, soy una persona que se levanta muy temprano todos los días a trabajar, a meterle muchas horas de trabajo, termino siempre muy tarde, no me puedo quedar quieto porque creo que gobernar es transformar, es hacer, tomar decisiones todo el tiempo y creo es lo que está faltando en Mendoza.