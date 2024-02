Javier Milei "es una persona que aparenta no estar en sus cabales"

Ante el pedido del peronismo en la Cámara de Senadores para que Victoria Villarruel convoque a una sesión especial para el tratamiento del DNU, el programa Metaverso de Ciudadano.News entrevistó a Daniel Pablo Bensusán, senador de UxP por La Pampa, y habló sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, se refirió a la polémica declaración de Javier Milei que comparó al Congreso con un "nido de ratas" y dijo que los políticos "son una mierda".

-¿Qué piensa sobre la tarea de la vicepresidente Villarruel con el tratamiento del DNU?

-Es una irregularidad absoluta, que raya el incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de la vicepresidenta. Ya tres veces el bloque de Unión por la Patria pidió una sesión especial para tratar el DNU y la única contestación que tuvimos una vez fue por las redes sociales con un video que fue bastante sobrador de parte de Villarruel en la manera de contestar. Obviamente, que no es la forma. Mientras tanto, el DNU sigue vigente y generando efectos jurídicos, sobre todo consecuencias nefastas para la sociedad argentina.

-¿Desde lo reglamentario, por qué es incorrecto lo que está haciendo Villarruel?

-Es la primera vez que pasa que se niega a hacerlo porque obviamente sabe que están los votos necesarios en el Senado para rechazar la vigencia del DNU. Con la variedad de temas que tiene el DNU queremos discutir todos los temas, el decreto modifica 77 leyes y es una reforma constitucional encubierta. Pero además, no lo digo yo, lo dicen juristas y constitucionalistas reconocidos de diferentes espacios políticos. Hasta el constitucionalista Daniel Sabsay que está en la antípoda del pensamiento del peronismo, ha manifestado que este DNU es inconstitucional.

-¿Qué pasa si Villarruel no cumple y no pacta esta sesión para el 23, qué se hace al respecto?

-El 23 está convocada una sesión preparatoria donde se eligen las autoridades del Senado y la misma está fijada. Se hace los 24 de febrero o el día hábil anterior. Ahí el único tema que se puede tratar es la elección de autoridades y de cómo se conformarán las comisiones y demás. Si no nos dan la sesión especial, de acá al 1 de marzo, después empiezan las sesiones ordinarias y en la primera sesión que haya, si no está en tratamiento de orden del día, el tratamiento del DNU, con el voto de 37 senadores, se puede modificar el orden del día de la sesión. En ese momento, se puede solicitar que se incluya en el tratamiento el DNU y es la única manera que tenemos ante la negativa de la vicepresidenta y del Poder Ejecutivo de tratar el decreto en el Congreso. Pasa que con las manifestaciones que tuvimos ayer, que ha hecho el Presidente, realmente tira por la borda las instituciones republicanas y de la democracia en Argentina desde su creación.

-Cuando se refirió que es un nido de ratas el Congreso...

-Sí, entre otras cosas.

-¿Qué opina cuando escuchamos a Javier Milei tildando a los políticos de una mierda?

-Lo siento como de quien viene, una persona que aparenta no estar en sus cabales. Porque jamás en la historia de la Argentina un presidente dijo o hizo lo que está haciendo Milei. Vivimos en una república, es una división de poderes, te podrá gustar más o menos, pero él fue diputado nacional, participó en las elecciones a través de una alianza electoral y fue elegido por el voto legítimo de los argentinos.

-¿Quitar los subsidios a las provincias fue una venganza por no acompañar la Ley Ómnibus?

- Estaban festejando el déficit cero, pero a costa de qué, obviamente el Estado nacional sigue recaudando y no está gastando un peso porque quitó los subsidios, la transporte, el incentivo docente, quitó las transferencias a las provincias, y no quiere que exista el Estado. Todo lo que generan las provincias va para el Estado y después no lo devuelve. Entonces, ¿para qué está juntando los fondos nacionales si no es en beneficio de la ciudadanía? Otra vez vamos a vivir que los grandes bancos internacionales se llevan indiscriminadamente los fondos de la Argentina, ya lo vivimos hace un par de años a eso.