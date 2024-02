Intendentes: "No poder terminar las obras públicas en marcha es una agresión"

El jueves de la semana pasada se llevó adelante una reunión de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que contó con la presencia de más de 500 intendentes de todo el país y luego emitieron un comunicado exigiendo a las autoridades nacionales medidas urgentes para "frenar la catástrofe que estamos viviendo".

Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes de Salta, e integrante de la Federación Argentina de Municipios, en diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano News, afirmó que “con la inestabilidad y la situación que está viviendo el país no podemos ofrecer nada (a los vecinos) hasta que no se sepa y tengamos algo claro”.

“El martes habrá una reunión a nivel nacional donde se hablarán las paritarias de enero y ahí veremos cómo seguimos, porque acá los gremios de educación no quieren que empiecen las clases si no arreglamos todo”, confirmó el entrevistado

-¿Qué piensan hacer con la FAM, qué medidas se barajan?

-Hay más de 500 intendentes que firmaron una nota, que obviamente vamos a apoyar porque creemos positivamente que tiene que seguir esto del federalismo y un montón de derechos que veníamos adquiriendo y que nos lo quieren quitar y si estamos todos unidos vamos a hacer mucha más fuerza.

-¿Un chico que vive en Orán, no es lo mismo que alguien que vive en el barrio de Belgrano?

-Totalmente, son dos realidades distintas, son todas realidades distintas, en Salta tenemos 70 municipios con 70 realidades distintas, no es lo mismo un chico de Orán que uno de Salta Capital y queremos que todos tengan la misma experiencia, posibilidades, capacidad, mismo nivel cultural, en todos los aspectos.

-Da la sensación que cada vez se hace más difícil poder tener un diálogo…

-Sí, totalmente, la soberbia en la política es mala y eso nos está llevando a no tener diálogo, no tener nada. A mi provincia hace unos años vino Javier Milei como periodista y dio una charla en Metan y le gritó a una periodista y la periodista lo denunció y después tuvo que volver a Salta porque el juzgado lo llamó a declarar.

-Mañana irá el ministro del Interior, Guillermo Francos, a Salta, ¿cuánto puede influir esta visita para que cambie un poco la situación?

-Sí, y tenemos a la vicepresidente (Victoria Villarruel) en Salta desde el sábado. El ministro del Interior ya habló con los gobernadores, les propuso algo y después tuvo que dar marcha atrás y entiendo que si el ministro da la palabra tiene que cumplir, si no no tiene autoridad, yo creo que hoy el único que está haciendo todo y tiene la lapicera es el presidente porque no le da autoridad a nadie, lo echó al ministro de Infraestructura, supuestamente uno de los grandes pilares de los ministerios, porque salió a decir un par de cosas que se filtró…

-No creo que sea por eso, creo que es porque el ministro de Infraestructura decidió hacer un poco de obras públicas y eso le molestó a Javier Milei...

-Él dijo que las obras que ya estaban iban a continuar y eso es lo que me aflige, porque tengo dos obras, y hacer un barrio nos llevó dos años y medio y pararlo me parece una locura, porque al barrio le das agua, cloacas, cordón, cuneta, luminaria, una plaza, un SUM, playón deportivo. Le cambiamos la vida a la parte más vulnerable de cada municipio, no poder terminar las obras públicas en marcha me parece una agresión a todos. Es un gobierno muy inestable, que hoy dicen una cosa, mañana otra y pasado salen con cualquiera otra. Es más, a veces, parece más coherente hablar con los cinco perros que con el presidente”, sentenció el intendente.