El coqueteo del PRO a LLA para gobernar y la trinchera del radicalismo

El diputado nacional correntino Manuel Aguirre (UCR), habló con Metaverso, programa de Ciudadano.News, y analizó la opinión de los correntinos de la figura de Javier Milei como presidente. Además, el legislador declaró sobre el presente del radicalismo y la alianza de La Libertad Avanza (LLA).

-Parece que otra vez el PRO los está volviendo a ningunear como hicieron cuando cogobernaron...

-Lo que hace el PRO poco nos importa y ellos sabrán por qué el día lunes después de la elección fue y negoció con la Libertad Avanza como si hubiesen compartido: la misma idea, método y el equipo de hombres y mujeres. Nosotros hemos sido muy generosos, no ahora, sino en el 2016, cuando les entregamos las dos piezas fundamentales que es el presidente y vicepresidente. Nunca tuvimos que haber hecho eso, pero lo que pasó ya pasó.

-¿Cómo le fue a Milei en Corrientes en términos electorales?

-Milei ganó en Corrientes y por pocos puntos le ganó a Sergio Massa en la segunda vuelta. Milei fue algo novedoso y la gente cree que lo nuevo es lo mejor y a veces no es así. Lo de Alberto Fernández fue lamentable, la vicepresidenta, otro tanto, Massa lo mismo. Entonces, la electorado dijo ´estos no sirven´ y nos colocan en la misma situación que el kirchnerismo.

-¿Algunos correntinos van cambiando de opinión a dos meses de que asumió Milei? ¿O todavía hay que darle tiempo?

-Según las encuestas, el presidente tiene 35%, 40% de imagen positiva en Corriente y significa que en dos meses gastó un número importante en cuanto que porcentaje de imagen positiva. Es perjudicial para él y para nosotros porque, si continúa con este estilo y sigue con su soberbia y cree que todo puede llevarse por delante, seguirá bajando. Está muy debilitado en el Congreso, no tiene nada. Tal vez, él tendrá el apoyo del PRO, pero es insuficiente. Milei tiene que comenzar a cambiar de estilo, no de método. Estoy de acuerdo a los cambios, pero si tiene que cambiar la forma de dialogar, porque qué nos pasó con la ley. Por lo cual, debe encarar un proyecto que ´diga voy a comenzar y voy a terminar´, y no tirar un proyecto y después ir para atrás.

-¿Cómo se sale de esta crisis económica, política e institucional?

-La única manera es a través del diálogo y no hay otra manera, ni por más apriete ni por más verborrágico que sea un presidente. Sirve el diálogo, la conversación y ver cómo solucionar los problemas de los argentinos, pero no mandar una bolsa de proyectos y después meter mano y te das cuenta de que es un desastre.

-Cristian Ritondo que está como loco, si le dan la camiseta la Libertad Avanza se la calza mañana...

- Claro, y creo que hay muchos que están queriendo ponerse la camiseta. Pero quizá no sea tanto por la camiseta, ojalá que sea la camiseta de Argentina, también me gustaría ponerse la camiseta de la Selección Argentina porque sería un honor y orgullo estar en ese lugar, ahora si me pongo una camiseta para solo yo jugar al futbol y me beneficio con el fútbol entonces sería pernicioso para todo el mundo. Hay que mirar cualquier equipo grande que hoy tiene algún jugador estrella, entonces juega solo para él y les va mal en el fútbol: esto es algo parecido.

-Pero el PRO siempre quiere figurar en ese partido...

-Seguramente, quizá le gustaría ser presidente de la cámara o tener trascendencia más allá de eso. No sé, él debería repensar todo esto porque tenemos que sacar de la pobreza a la Argentina y no puedo entender que en un país tan rico como este tengamos estos problemas.

-Hay buena parte de los sectores que no quieren terminar con la pobreza, ¿quieren que deje de existir ese otro?

-Esos son los que tienen pobreza de espíritu y quieren tener solamente materia y no se dan cuenta de que cuando se mueren no se la llevan. Tienen que dejar todo y ahí se dan cuenta de que no han hecho nada por el país.