Masiva marcha en defensa de la universidad pública

Durante la tarde de hoy se desarrolló una imponente manifestación de universitarios, que dejaron un contundente mensaje desde Mendoza, y es el de defender la universidad pública. Congregados en el campus de la UNCuyo, cientos de jóvenes de todas las facultades marcharon hacia la Plaza Independencia".

Fueron acompañados por docentes, familiares, gremios, organizaciones sociales, partidos políticos y muchas otras personas que se sumaron a la marcha.

La consigna de todos fue la defensa de la educación pública, y esencialmente la universitaria, como lo resaltó ante Cudadano.News, el vicerrector de la casa de altos estudios, Gabriel Fidel, quien encabezó la histórica manifestación:

“De la presencia que hay aquí, miles de estudiantes, docentes, no docentes, congregados para comenzar la marcha, más la gente que se va a ir sumando, demuestran que la causa de la educación es una causa de todos los argentinos, y que la gente más allá de sus pertenencias, de sus formas de pensar, estamos todos detrás de este valor tan grande que tenemos los argentinos que es la educación”.

“La defensa de Educación Pública creo que es una señal que hay que tomarla y que hay que seguirla, y el camino, por supuesto después de esto, es la unidad, la paz, el diálogo, hay que ir con la educación siempre en el centro de lo que tiene que ser una Argentina en transformación”, añadió.

Respecto al tilde que colocó el gobierno sobre todas las marchas del país, que son políticas, respondió enfáticamente: “No, nosotros somos universitarios y los políticos hablan de política, nosotros hablamos de educación”.

Respecto de los fondos anunciados por el gobierno a último momento, señaló: “Todos los fondos que lleguen son bienvenidos, pero por supuesto no alcanzan. Pero igual, bueno, nos sirve porque nos da un oxígeno, pero no es nada comparado con lo que necesitamos, de eso se va a hablar sobre mañana. Ahora creo que hay que marchar en paz y aprovechar este momento lindo de unidad de toda la universidad”.

Finalmente, Fidel destacó el rol de los jóvenes en la lucha por la Universidad pública: “Los estudiantes son la base el centro nuestra preocupación y para ellos es todo esto”.

Un dirigente político que acompañó la marcha entre los estudiantes, fue el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, que expresó: “Mira, siempre hemos defendido la educación pública; me parece que era fundamental que el Presidente vea que este tipo de recorte no puede ingresar, y que realmente tiene que apoyar a la educación, la cual le permite la igualdad de posibilidades a todos los jóvenes del país”.

Otro dirigente que se hizo presente con mucho compromiso, es el abogado radical Fernando Armagnague, quien sostuvo: “bueno, como abogado como ex profesor de 40 años en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y como exconvencional constituyente, me parece lisa y llanamente una atropello que quiere hacer el señor Presidente de la Nación con la universidad pública, que tiene reconocimiento constitucional tanto en la autarquía como la autonomía de la universidad, por eso el Poder Ejecutivo no puede entrometerse en las decisiones autonómicas y autárquicas de la Universidad Nacional"

"De allí que nosotros hemos impulsado un proceso de juicio político contra el señor Presidente, y ahí también establecemos la defensa de la universidad pública”, y agregó, sobre el mandatario, “que él está empecinado en privilegiar a las universidades privadas, no sé por qué”.

