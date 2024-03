Intendente peronista destacó la invitación de Milei y opinó sobre la coparticipación

El tema de los fondos coparticipables y todos aquellos que históricamente recibieron los municipios, es parte de ese gran debate que hoy se ha profundizado en el país: el denominado pacto fiscal sea la piedra angular de esa discusión entre el Gobierno central y las provincias. Esto lo analizó en declaraciones a Ciudadano.News, el intendente de San Rafael, Omar Félix.

"El tema va más allá de los fondos, hay que mirarlo de las posiciones políticas que resulten en beneficio de todos los argentinos. Creo que es muy fácil para Nación conseguir un pacto fiscal, absorbiendo todo lo que produce la Argentina y no colocando los recursos donde se necesitan. Sobre todo, donde existe un derecho de las provincias a recibir esos elementos", apuntó.

"Esto es como si en su casa, con sus ingresos, usted decide no pagar sus impuestos, no pagar la empleada doméstica, no pagar al jardinero, y que sigan trabajando, produciendo valor. El primer mes tendrá mucho dinero en su bolsillo, pero al siguiente tendrá un gran problema. Lo que está haciendo de esta manera, es tirar hacia adelante un problema que será mayor. Por eso, lo estamos advirtiendo", agregó.

A su vez, señaló que "estas medidas se ha discutido" en el seno del peronismo, y dijo que "Milei está haciendo lo que dijo en campaña. No se podía esperar otra cosa y nosotros no estamos de acuerdo".

"Pero hay que esperar, porque partimos de una base de que ganó las elecciones y para nosotros el pueblo siempre tiene razón. No estamos de acuerdo con lo que está haciendo y lo advertimos, aunque no podemos dejar de buscar el diálogo, ya que necesitamos resolver problemas y no confrontarlo", respondió el jefe comunal.

Por otra parte, Omar Félix se expidió sobre el llamado que hizo el presidente Javier Milei a los gobernadores para firmar el "pacto de mayo" en la provincia de Córdoba. Al criterio del intendente, declaró que "a cualquier convocatoria de diálogo hay que ir. Hay que ir con opinión y voz, y no condicionado".

"En todo caso, se debe ir al lugar y argumentar que se va con una posición, y no aceptar un discurso ya hecho. Me parece que se debe abrir al diálogo y lo reitero, de los problemas que tenemos en el país salimos entre todos", sentenció.

Producción periodística: Daneil Gallardo