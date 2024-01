Iñaki Gutiérrez dejará de manejar la cuenta de la Casa Rosada, pero seguirá a cargo del Tik Tok del Javier Milei. El joven militante perdió el control luego de postear una foto suya con su pareja, Eugenia Rolón, en la red social oficial del gobierno.

No es el primer error que cometió y, con anterioridad, debió borrar varios posteos y mensajes. En uno de ellos, había criticado desde la cuenta de Casa Rosada los 'cacerolazos' contra el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Javier Milei. Iñaki seguirá manejando la cuenta de Tik-Tok del jefe de Estado desde su oficina en el segundo piso de la sede gubernamental.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré", escribió e en su cuenta de X.