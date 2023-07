Una consultora afirma que la figura de Juan Grabois ha crecido en los últimos días. Además, estima que “si se dan una serie de escenarios desafortunados para Sergio Massa, el dirigente social representaría una gran piedra en el zapato” para las internas de Unión por la Patria.

Ante esto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Federico González, quien es director de Federico González y Asociados, la encuestadora que pidió prestar atención a Juan Grabois de cara a las PASO del 13 de agosto.

“Massa le ganaría la interna a Grabois de acuerdo con los datos de la semana pasada. Pero, ojo, que Juan Grabois está teniendo 18% en la interna, un 5,6% del 25,9% que posee Sergio Massa. Es un problema para Massa tenerlo a Grabois en la interna”, expresó el consultor.

-¿De qué depende Grabois para seguir aumentando ese índice?

-De que la gente lo siga conociendo, porque tiene un prejuicio sobre Grabois y no inventado, sino que ha sido aumentado por el dirigente. Por eso, se ha vuelto cuestionable y la gente tiene una representación de él como ´el joven rebelde que hace lío y toma tierras'. El famoso pichón de revolucionario de izquierda. Pero Juan Grabois puede ser alguna o todas esas cosas, pero también es otra cosa. Por ejemplo, es un pensador de la política, porque cuando lo escucha no es ningún paquete y la gente se da cuenta de que es un joven dirigente inteligente. Él viene creciendo, arrancó con 1% y hoy tiene 5,6%, no sé si no seguirá creciendo.

-¿Cuál es el papel del kirchnerismo duro?

-Se especula que el voto del sector más duro del kirchnerismo, que siempre condenó la política de Massa, se supone que se inclinará por Grabois. Después de las PASO y que se consolide la candidatura de Massa, ¿ese votante de Grabois dónde se prevé que dirigirá sus votos?

El hecho de que el mensaje en gran parte de Grabois es anticapitalista o cuestiona las actuales reglas de juego del capitalismo en Argentina, ¿convence a la gente de que hay otro camino que no sea el capitalismo de mercado, que es la que está defendiendo y tratando de propiciar Sergio Massa? Es una pregunta válida.

-¿La gente le cree a Juan Grabois?

-Cuando uno lo escucha hablar a Grabois no es un anticapitalista como un trotskista, sino un anticapitalista del capitalismo financiero: uno podría decir el capitalismo salvaje o de la codicia del dinero. Entonces, ahí se mezcla con que es un humanista y cristiano. Es decir, si uno hace un parangón con los años 70, no era lo mismo (Enrique) Gorriarán Merlo (del ERP) y (Mario Roberto) Santucho que el padre (Carlos) Mujica. Porque los curas tercermundistas estaban alineados con la liberación nacional, pero no eran guerrilleros anticapitalistas, algunos sí, otros no.

-¿Cuándo Grabois suma puntos con los potenciales electores?

- Cuando habla suma puntos, y para mí, él pinta la situación como nadie. Cuando te pone sobre la mesa el sufrimiento de la gente que está en condiciones de desigualdad social causa empatía. Juan Grabois dice ´¿cómo que no laburan? Un cartonero trabaja de sol a sol, eso es un trabajo, el único que pudo tener´, y cuando evoca esto sobresale su figura como humanista.