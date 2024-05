Milei dijo, literal: "Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve"

El presidente Javier Milei se expresó sobre la controvertida postulación del Gobierno para que el juez federal Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve, por eso puedo hacer las reformas”, sostuvo el mandatario durante la extensa entrevista radial que dio este mediodía.

Necesito volver a los valores de Alberdi. Abrazarnos a rajatabla a la Constitución Nacional”. En ese sentido, prometió que si encontrara que un funcionario incurrió en un caso de corrupción “le pego una patada en el culo”.

Además expresó que "no quiero una Corte adicta". Luego, explicó: " Nosotros somos el Poder Ejecutivo, no tenemos por qué meternos en el Poder Judicial, no entrometernos. Durante la campaña fui agredido por no expresarme sobre cosas que tenía que hacer la Justicia”.

Ley Bases:

En medio de elogios a los diputados de Pro por su colaboración, a los que tildó de “espartanos”, advirtió que si el proyecto no camina en el Senado, los perjudicados serán los gobernadores.

Sobre el senado se refirió " “La realidad es que si nos bloquean la parte fiscal, nosotros no tenemos un problema de resultados fiscales, lo tienen las provincias”. Así cargó sobre los gobernadores, que negocian el articulado con los funcionarios nacionales.

Otro tema que le achacan al líder libertario es que elimine las exenciones impositivas en Tierra del Fuego. Al responder sobre ese tema, Milei marcó: “Cuidado con Tierra Del Fuego, porque tiene un acuerdo cerrado. No podés estar rompiendo... Si lo que estoy hablando es respetar derechos de propiedad…”.

No obstante, el mandatario se mostró esperanzado. “Si no puedo meter las reformas ahora, las meto en 2025″, dijo, convencido de que en las legislativas La Libertad Avanza (LLA) se impondrá y conseguirá abultar su presencia en el Congreso.