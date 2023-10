Fuerte respaldo de Aerolíneas Argentinas al proyecto de ley del PreViaje

El Poder Ejecutivo Nacional enviará a los próximos días el proyecto de ley con el que buscará convertir en política de Estado el programa PreViaje que promueve el consumo en las principales plazas turísticas del país.

Ariel Ciano, director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas, opinó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre el anuncio realizado por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa.

“El PreViaje es una política pública exitosa desde todo punto de vista. En sus cinco ediciones la han utilizado 7,5 millones de personas, benefició a 20 mil empresas y generó un impacto económico de más de 790 mil millones de pesos”, explicó.

Y agregó: “Los números de este fin de semana extralargo demuestran el éxito no solo en los destinos más consolidados como Mendoza, Bariloche, Salta, Iguazú, Ushuaia, sino también en destinos emergentes que realmente tuvieron una ocupación hotelera superior al 90%”.

“Es una política pública que llegó para quedarse, Sergio Massa así lo manifestó, llevó el proyecto de ley al Congreso, y dijo que si es elegido presidente habrá PreViaje 6, 7, 8, 9 y 10 con todo lo que implica para el turismo en Argentina”, aseveró Ciano.

-Más allá del balance positivo, también habría que rever algunas cuestiones que quizá se fueron acrecentando en las últimas ediciones y es el tema de los valores, que en muchos casos había precios inflados.

-Sí, por supuesto, el Ministerio de Turismo trabajó junto a las cámaras, las agencias de viaje para paliar esta situación, que no ocurra, y se trató de mejorar, porque esto tiene que ser un cambio cultural en general, no se puede intentar de aprovechar una situación de un programa exitoso del Estado nacional para intentar sacar un provecho indebido y creo que se ha ajustado, de hecho, la primera definición del PreViaje era universal, generales y la 4 y la 5 eran para terminar con los problemas de baja ocupación en las temporadas que no son altas, para la contra estacionalidad, de hecho fueron para mayo, junio el 4 y para octubre el PreViaje 5, me parece que eso también es un acierto del ministerio para tratar que no haya temporada baja en la Argentina y se está logrando.

-¿Cuáles fueron los destinos que más eligió el argentino en este tiempo de pre viajes?

-En principio fueron los destinos más conocidos y más tradicionales, pero también hubo destinos como por ejemplo, Merlo en San Luis, donde los vuelos de Aerolíneas fueron completos, y es un detalle importante a tener en cuenta, de hecho volamos a 39 ciudades, 21 ciudades en forma exclusiva, hemos sumado 3 destinos en los últimos años, Puerto Madryn y Chubut, Reconquista en Santa Fe, Villa Merlo en San Luis, y los tres funcionan muy bien y esto tiene que ver con una mirada estratégica de Aerolínea para conectar cada punto de Argentina, incluso sin pasar por Buenos Aires. Aerolíneas tiene 52 rutas federales, que no pasan por el Jorge Newbery, Mendoza tiene varias de ellas, y esto es importante para concretar en hechos la mirada federal que tiene nuestra aerolínea.

-Estamos a días de las elecciones presidenciales y la incertidumbre golpea, ¿cómo afecta esto a la industria del turismo?

-Por supuesto que hay incertidumbre, pero desde el punto de vista del turismo, esta ley que impulsa el PreViaje no solo tiene el PreViaje, sino también contiene beneficios fiscales para quienes contratan personal, incentivos para la infraestructura y ojalá se vote y sea ley para que nadie pueda modificarla.

Con respecto a Aerolíneas Argentinas, estamos encaminados a incrementar nuestra flota, ya tenemos 84 aviones, subscribimos un acuerdo con Embraer para incorporar 12 nuevos aviones, toda la industria aerocomercial está muy bien, compartimos un acto la semana pasada junto con JetSmart y Flybondi que también han duplicado su cantidad de aviones, hay que programar y prepararse para que todo continúe, todo mejore desde el punto de vista turístico, como dice Sergio Massa el turismo es uno de los motores del desarrollo económico y tenemos que potenciarlo.