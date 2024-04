Fuerte cruce entre Bullrich y Wolff por la fuga de presos

Luego de la controversia que se generó por la fuga de presos de una comisaría del barrio porteño de San Telmo el pasado fin de semana, se desató un intercambio de declaraciones entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, respecto a la responsabilidad y gestión de la situación carcelaria.

Bullrich señaló que "el Servicio Penitenciario Federal ofrece diariamente 90 cupos para presos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, aunque estos no siempre son ocupados". Además, indicó que "se otorgan espacios para condenados en cárceles fuera de la ciudad, los cuales tampoco se cubren siempre".

La ministra argumentó que "este tema fue objeto de discusión", incluyendo una reciente reunión el miércoles pasado, y destacó que "si la Ciudad enfrenta fugas de presos, esto debe ser asumido como un problema local".

Por su parte, Wolff respondió que "la cantidad de cupos ofrecidos no es diaria, sino semanal, y reiteró que la Ciudad no debería tener presos en primera instancia". Explicó que "los presos bajo custodia de la Ciudad son del Servicio Penitenciario Federal y subrayó su compromiso en encontrar soluciones dialogadas para garantizar que los presos estén donde corresponde".

El funcionario contó además que este año, durante el primer trimestre, hubo 10 fugas de comisarías y que el año pasado fueron 41, por lo que asegura que la situación "se mantiene" y le echó la culpa de esta situación al Gobierno anterior.

"Esto ocurre porque hace dos años en la Ciudad de Buenos Aires, producto de una política que implementó el gobierno de Alberto Fernández, pasamos de tener 60 detenidos en las alcaidías y comisarías en 2021 a 2000 que tenemos ahora. Y eso en alcaidías y comisarías que no están preparadas para tener detenidos permanentemente", comentó y agregó que, además, esos presos "están custodiados por policías que no están formados para estar con presos porque no son penitenciarios".

Ante esta coyuntura, ambos funcionarios reconocieron la importancia de encontrar soluciones que garanticen la seguridad pública y el cumplimiento efectivo de las penas, al tiempo que se comprometieron a seguir dialogando y colaborando para abordar este desafío de manera integral y responsable.