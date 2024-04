Francos defendió las medidas del Gobierno y la 'Ley Bases'

En una entrevista radial, el ministro del Interior Guillermo Francos habló sobre el tratamiento de la ‘Ley ‘Bases en el recinto de la Cámara de Diputados con cambios en lo concerniente a la reforma laboral, además de referirse a la marcha universitaria de días atrás y a la aparición en público de Cristina Fernández de Kirchner.

En el programa La Previa, que se transmite por Radio Mitre, el funcionario sostuvo este sábado que “el senador representa obviamente a las provincias, así como la Cámara de Diputados representa al pueblo”.

Y sobre la ‘Ley Bases’ dijo que “trata temas que les interesa a muchos gobernadores, sobre desregulaciones, temas que tienen que ver con la energía, petróleo, gas, minerías, régimen para establecer o permitir las grandes inversiones del país. Y todo esto es muy importante”.

A su vez, defendió al presidente Javier Milei por sus medidas y aseguró que respaldar la ‘Ley Bases’ “es un acto de responsabilidad política” ya que “un presidente de la Nación tiene que tener instrumentos para poder gobernar”.

Sobre la ley en discusión

Por otra parte, el ministro aseguró: “Haremos todos los esfuerzos para que sea aprobada (la ‘Ley Bases’), pondremos toda la voluntad. Espero tener también el apoyo de los senadores. Estamos en una etapa muy particular del país, este cambio que pretendemos hacer en la visión de la Argentina creo que vamos a poder conseguirlo”.

Y agregó: “Había muchos más artículos sobre la reforma que se incluyeron porque algún bloque proponía incorporar muchos temas que son absolutamente respetables”.

La “privatización” del Nación

En los últimos días, en el Gobierno aseguraron que buscarán el modelo que aplicó Lula da Silva para el Banco de Brasil, que cotiza desde 2010 en la Bolsa de Nueva York y, así, insistir con la privatización del Banco Nación.

Al respecto, el ministro opinó que “hay que ponerlo en términos justos: no es privatización lo del Banco Nación, es incorporar capital privado sin perder el manejo del Estado Nación. Sin dudas, el banco forma parte casi de nuestra cultura pero nadie habla de privatizarlo”.

Francos contra Cristina

Además, el titular del Ministerio de Interior cuestionó a Cristina Kirchner en línea con el discurso que la exmandataria dio este sábado en Quilmes.

“Cristina Kirchner cada tanto habla en público, nos tiene acostumbrados a hablar y a decir una cantidad de cosas como si fuese la dueña de la verdad, de éxitos en la gestión”, dijo el funcionario.

Y agregó: “Como consecuencia de sus gobiernos la Argentina ha caído en una decadencia tremenda. No puede no haber responsable de lo que pasó en 16 años de la política argentina”.

“No me preocupa que Cristina hable, que se manifieste. Sí me preocupa que no sea capaz de hacer cargo de los males que esta sufriendo Argentina”, expresó Francos.