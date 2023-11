Fernando Iglesias: "Milei nunca dijo que Mauricio o Patricia formaban parte de la casta"

Los principales referentes legislativos de Juntos por el Cambio (JxC) llegaron este mediodía al encuentro que mantendrán con los diez gobernadores electos y en ejercicio de ese espacio, en una reunión marcada por la situación fiscal de las provincias.

Fernando Iglesias, diputado nacional de Juntos por el Cambio, en horas de la mañana habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y manifestó sus expectativas: “Tenemos que ir viendo, es un panorama que tenemos que reelaborar. Vamos a tener que trabajar y mucho porque la campaña fue dura, la interna fue dura, vamos a tratar de mejorar todo eso”.

-Javier Milei llevaría adelante una convocatoria de sesiones extraordinarias con el fin de llevar adelante propuestas para reformar el estado, ¿se conoce alguna propuesta?

-Comprendo la ansiedad, pero las medidas cuando se anuncian provocan acciones y reacciones inmediatas, faltan un par de semanas. Argentina no tiene márgenes, el país que están dejando es un país arrasado, ellos hablaron de tierra arrasada de cuando recibieron el país Alberto, Cristina, Sergio Massa, ojalá nos devolvieran la tierra arrasada del 2019, que tenía 12 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central y estamos en 10 mil millones en negativo y están manoteando la plata de la gente, hoy tenemos 100 mil millones de dólares que decían que iban a desendeudar, no solo no pagaron un peso, se quejan del FMI, pero no le pagaron un mango y aumentaron la deuda en 100 mil millones, metieron 50 mil millones de dólares de Leliq, y todo eso de reventar la tarjeta, todo lo que era superávit que dejamos, un superávit comercial, energético hoy es déficit y reventaron la tarjeta y no beneficiaron a nadie porque pasamos de una pobreza que dejamos del 35% y hoy estamos en el 43%. Entonces, toda esta locura, toda esta tierra arrasada, nos deja en una situación extrema a un gobierno, el de Milei, que tiene una gran legitimidad social porque ganó aplastantemente, pero que no tiene muchos diputados porque los diputados se conformaron con el 30% que sacó en la general. Entonces, no hay margen y está bien que el gobierno oculte todas las medidas y las ponga en actos en el momento en que las necesite. Las medidas van a tener que ver seguramente con un recorte fiscal que permita equilibrar las cuentas y empezar a crecer.

- ¿Qué tan posible será poder llevar a cabo todo esto teniendo en cuenta que hay una crisis económica y social bastante grande en Argentina, incluso ahora se están viendo los reclamos y manifestaciones en Buenos Aires que también están siendo replicadas en el resto del país?

- Sí, la CGT es como el Oso Yogui, que se tiraba a dormir en el invierno, dormía cuatro meses y se despertaba. Bueno, estos durmieron cuatro años, los muchachos tendrían que poner a Yogui y a Bubu en el escudo. Es obvio que el club de helicópteros calienta motores, lo vemos todos los días, vimos las declaraciones de Biró que después retiró, pero ahí están, muestran un espíritu y está claro que el club de los helicópteros en su vertiente sindical, política van a hacer todo lo posible, se habla de que en el Senado nuevamente el peronismo va a romper todas las reglas y tradiciones que hacen que el tercero en la línea de sucesión presidencial sea designado por el gobierno, quien se dice que Cristina quiere poner un propio ahí y la última vez que hicieron eso terminó en la caída de De La Rúa, entonces cómo va a salir no lo sabemos, que la vamos a pelear sí, y la sociedad argentina tendrá que hacerse cargo de que así no podemos seguir, que votamos por un cambio abrumadoramente y que el cambio implica esfuerzo y sacrificio, no es que llegas al gobierno, tocás un botón mágico y salís para arriba.

- ¿Qué expectativa hay con Cristián Ritondo que podría presidir la Cámara de Diputados?

-Ritondo es el candidato apropiado, porque Randazzo es un personaje ambiguo, poco respetado de los dos lados, si se supone que vamos a atraer al peronismo poniendo a Randazzo a cargo de la Cámara de Diputados me parece que es un error, no es muy apreciado en el peronismo donde el kirchnerismo recuerda su conflicto con Cristina Fernández de Kirchner y todos lo ven como un veleta, es así de sencillo. Ritondo es un candidato mejor, consolida un acuerdo, por lo menos un apoyo muy neto, el 56%, 57% que sacó Milei es el 30% que sacó en las PASO más el 44% que sacó Patricia Bullrich y algún voto que llegó de Schiaretti y el trabajo de fiscalización que se hizo basado también en el trabajo de Juntos por el Cambio.

-En la campaña electoral el eslogan de Javier Milei fue cortar con la casta, se conoció que Milei tendrá próximo una reunión con Mauricio Macri, también se habló mucho del pacto de Acassuso, ¿cómo romper con los comentarios de que al final Javier Milei metió a la casta dentro de su gestión a partir de estas uniones?

-En primer lugar, Javier nunca dijo que Mauricio o Patricia formaban parte de la casta, dijo cosas terribles de Patricia, entre las que pidió disculpas, pero nunca la consideró parte de la casta, fue explícito con respecto a eso, y segundo, con el tema de la casta, la verdad, acá hay que hacer una reducción del gasto político. Martín Insaurralde no alquiló el yate con su salario político, lo alquiló con la plata de la corrupción, el alquiler por un día del yate de Insaurralde costaba unos 12 mil euros, más o menos lo que yo gano en un año. Cuando se habla de la casta, el principal privilegio que tiene la casta es la corrupción, lo que hay que terminar de raíz porque de ahí sale la guita para el yate de Insaurralde, las tarjetas de Chocolate Rigó de 48 asesores que no existen, todo eso hay que recortar y hay un margen para hacerlo y es importante. Milei está decidido a hacerlo y tengo confianza que lo hará bien.