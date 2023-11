¿Qué reformas propone Javier Milei y cómo impactarán en el país?

El presidente electo, Javier Milei, adelantó que apenas asuma la Presidencia del país, llamará a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de leyes de reformas comprometidas y reafirmadas tras imponerse en la segunda vuelta electoral.

Inmediatamente, se movilizaron todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso de la Nación para hablar de este tema. Al respecto y con análisis sobre las reformas que propone Milei, esto expresó en entrevista exclusiva a Ciudadano.News, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Lisandro Nieri: "El país necesita reformas a través de leyes y claramente los tiempos son urgentes".

"Las reformas en particular, si son beneficiosas para el país, es imposible opinar hasta tanto no conocer las propuestas. Algunos títulos, creo que sí, absolutamente, un presupuesto con equilibrio fiscal o hasta superavitario, pero no el presupuesto absurdo que han presentado las actuales autoridades, con proyecciones, con variables de imposible cumplimiento y además que sigue siendo deficitario. Claramente, se requieren que bajen carga impositiva, que bajen cargas patronales, que fomenten el crecimiento, de la mano de ese presupuesto va a haber un ordenamiento monetario y luego a continuación cambiario que permita trabajar como cualquier país normal del mundo", comentó Nieri.

Sobre todo lo que se debe tratar, esencialmente, las partidas presupuestarias y el orden fiscal que hoy necesita el país, en consideración provincias como Mendoza, esto señaló con mucho análisis el legislador radical: "Tendremos un sistema cambiario ordenado, una apertura de nuestra economía que no puede estar cerrada al mundo como lo está hoy. Todos estos enunciados son urgentes y deben ser acompañados ahora".

"La opinión si son beneficiosos para el país es redundante ahora. Necesitamos ser competitivos, con un sector privado pujante, reglas claras y lo que beneficia al país beneficia al conjunto de las provincias", finalizó el funcionario.

Producción periodística: Daniel Gallardo.