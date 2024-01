Félix Lonigro: “El mega DNU de Milei pone en pausa el sistema republicano”

Félix Lonigro, abogado constitucionalista, dialogó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, en relación con el mega decreto de necesidad y urgencia que firmó hace dos semanas el presidente, Javier Milei, y que ha sido duramente cuestionado más que por su contenido, por el intento de definirle responsabilidades al Ejecutivo que son del Poder Legislativo.

“Llevo 40 años dando clases y tengo que repetir y repetir insistentemente las cosas y no me molesta. Lo que realmente me molesta que la gente sea tan hipócrita. Hace 40 años que vengo despotricando contra los DNU, contra el ejercicio de facultades legislativas por parte del presidente, contra la delegación legislativa, contra la reforma constitucional del ’94, hoy hay una nota mía en La Nación que refiere también a ese tema, de manera tal que tengo en este sentido una enorme coherencia y convicción acerca de lo que estoy diciendo en ese punto”, detalló el especialista.

“Pero insólitamente me cuestionan porque critico a los métodos anti republicamos de Milei, más allá del contenido de las medidas que ha incluido en el mega decreto y el proyecto llamado de ley ómnibus; con las medidas concuerdo 80% u 85%, pero no voy a aceptar un sistema autocrático que elimine o reduzca o relativice al sistema republicano”, sumó.

-Tanto en el decreto como en el proyecto de ley, el presidente se da poderes casi absolutos, ¿eso es avasallar a los demás poderes?

-Eso es poner en pausa el sistema de límites en el ejercicio del poder, poner en pausa al sistema republicano y, paradójicamente, esto es clara y absolutamente inconstitucional. Ahí es donde aparece mi fastidio académico para con la reforma del ’94, el origen de estas tendencias autocráticas de muchos gobernantes y particularmente de Milei, un hombre al que la división de poderes le molesta. El origen del problema está en la propia Constitución. No entiendo por qué hay que mandar dentro de un DNU la eliminación de la ley de turismo, de deporte, el tema de las VTV, que me parece bárbaro, pero, sin embargo, no hay circunstancias excepcionales para eso. Entonces seamos coherentes. Esto de que el mismo presidente pueda renovar el sistema de las facultades delegadas es una grosera inconstitucionalidad y acá no hay vueltas porque el único que puede definir el tiempo determinado por el cual se delegan facultades es el mismo Congreso delegante y ese tiempo limitado.

-¿Cuál es el recorrido que tendrá el DNU, que entró en vigencia el 29?

-El decreto está vigente. Quien lo puede derribar es el Congreso mismo, o la Justicia. Un juez de primera instancia puede dejarlo sin efecto con una medida cautelar o con una sentencia que después será apelada, en realidad la última palabra la tiene la Corte. En el último día hábil del año, el gobernador de La Rioja presentó una acción directamente ante la Corte porque como es una provincia parte en el expediente, interviene la Corte en forma directa y originaria. La Corte ya ha dicho ante esa presentación de Ricardo Quintela que si bien envió el expediente al procurador general de la Nación para que se expida acerca de la competencia originaria, cosa que va a decir que sí porque es una provincia, es parte, pero ya dijo la Corte que en febrero se abocará al contenido de la cuestión con lo cual prácticamente le ha dicho a Quintela que tiene legitimación activa. En febrero es probable que tengamos una resolución sobre esta cuestión y sepamos si el decreto es válido o no. Pero el primer camino para derribar el decreto es el Congreso, ahí, de acuerdo a como tramita la cuestión del DNU, las dos cámaras tienen que rechazarlo en forma expresa, no a través de una ley. Si no lo tratan, el decreto sigue viviendo también. La única forma que el Congreso lo pueda ‘matar’ es con sendas resoluciones de ambas cámaras en forma exprés o bien sancionando este mega proyecto de ley que envió Milei.