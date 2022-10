Federico Storani defendió a Manes por "críticas desproporcionadas"

Gerardo Morales y Facundo Manes, durante un encuentro en mayo en Barcelona.

Luego de las críticas de Facundo Manes a Mauricio Macri, a quien acusó de haber instalado un “populismo institucional” durante su Gobierno y lo relacionó con prácticas de espionaje hacia sus propios funcionarios, Gerardo Morales y Martín Lousteau cuestionaron al neurólogo y volvieron a quedar expuestas las fuertes diferencias en el radicalismo.

En este sentido, Federico Storani, dirigente de la UCR, exministro del Interior y exdiputado Nacional, habló con el programa Metaverso de Ciudadano News y se refirió al conflicto dentro de Juntos por el Cambio.

-¿Coincide con Cornejo de que las respuestas a las declaraciones de Manes han sido exageradas, como que lo están dilapidando por todos lados?

-Sí, coincido, totalmente desproporcionada. Es prácticamente una lapidación mediática que están haciendo algunos medios que ya están en el comité de campaña de Macri se podría decir.

-¿Por ejemplo, La Nación +?

-Sí, lo mismo que criticaban en su momento de “6,7,8” de la TV Pública, lo están haciendo ahora en La Nación +. Aquel era un canal público y esto es privado, esa es la diferencia, lo que no deja de ser en su contenido de fondo el comité de campaña.

-De todas maneras, creo es desproporcionado. Lo que Manes dijo, utilizó la expresión novedosa que es populismo institucional, porque entre otras cosas, cualquiera de los dirigentes del radicalismo, incluso de Juntos por el Cambio, permanentemente hablan de fortalecer la república.

-Esto significa el estado de derecho en sentido sustancial, la división de los poderes, el funcionamiento independiente de cada poder, en particular el poder Judicial, que está tan cuestionado y es evidente que esto no ha funcionado en los últimos períodos de manera independiente, razón por la cual lo Manes plantea es si queremos aspirar a ser gobierno en el futuro y tener credibilidad hacia la sociedad a la cual nos dirigimos, tenemos que corregir estos temas y uno de ellos es justamente la sospecha que existe sobre una justicia no independiente y manipulada.

-Estoy de acuerdo, fue una coalición electoral, nunca fue una coalición de gobierno que significa discutir políticas públicas esenciales, tratar de llevarlas adelante y esto fue un gobierno del Pro donde el radicalismo tuvo un rol muy menor y cuando las papas quemaban de aquel gobierno del Pro cada tanto le pedían auxilio al radicalismo.

-Se lo ha escuchado decir varias veces a Cornejo que el Frente de Todos está unido para conquistar el poder y siguen unidos para conservarlo pero que no hay coincidencias en temas estructurales, ¿no está pasando lo mismo en Juntos por el Cambio?

-Sí, tiene razón, por eso estoy diciendo que esto hay que sincerarlo, ponerlo de cara a la sociedad y ver si esa consistencia en temas fundamentales y estructurales son posibles. Por ejemplo, no hablamos de cosas pequeñas, desde el Pro hablan de privatizar nuevamente el sistema de jubilaciones y pensiones, volver a las AFJP, que fue una experiencia nefasta tanto en Argentina y es uno de los temas centrales de descontento que tuvo el sistema en Chile que produjo grandes movilizaciones populares. O, por ejemplo, reprivatizar Aerolíneas, cuando desde la época de Alfonsín planteamos que había que ingresar sectores privados pero en un porcentaje.