Expectativa y euforia en el búnker de La Libertad Avanza

Pasaron horas desde que cerraron los comicios en todo el país, y en el búnker de La Libertad Avanza había un optimismo marcado por las primeras proyecciones con las que contaba el espacio de Javier Milei, su candidato a presidente.

La información que comparte la fuerza política libertaria es que Milei estaría peleando por el primer lugar. Fuentes del partido comentaron a Infobae que el economista estaría sacando cerca de 2 millones de votos, ubicándose así a poca diferencia de quien estaba liderando el podio en esos precisos momentos.

Si estos rumores se confirman, no solo se demostraría que Milei fue capaz de traducir su intención de voto en las encuestas en boletas dentro de las urnas. También demostraría que los pobres resultados obtenidos por sus representantes en las distintas elecciones de provincias finalmente no se proyectaban a su figura.

Apostado en el Hotel Libertador, en Córdoba al 690 de la Ciudad de Buenos Aires, el referente de La Libertad Avanza esperaba los resultados finales en una de las habitaciones del edificio, acompañado por su hermana Karina, jefa de campaña.

Varios precandidatos del frente se habían hecho presentes, como Ramiro Marra (jefatura de Gobierno de CABA), Juan Nápoli (a la cabeza de la lista de senadores de la provincia de Buenos Aires), y Liliana Lemoine y Alberto Benegas Lynch (candidatos a diputados).

A pesar de cierto tono de algarabía, el único que habló ante los medios fue Ramiro Marra, quien se mostró cauto a la hora de hablar de números. No quiso entrar en detalles, aunque sí denunció el robo de boletas de su partido en algunas escuelas, y cuestionó el sistema de elecciones concurrentes que se puso en marcha en la Ciudad.

Con respecto a esta última queja, Milei compartió en su cuenta de Twitter un mensaje publicado por el economista Darío Epstein: "En un país normal las boletas no se roban, las urnas no se cambian, los telegramas no se adulteran. Cuando dicen que es culpa de LLA porque no tiene fiscales es lo mismo que naturalizar el delito".

Milei pasó la noche en ese hotel, y en la mañana de este domingo bajó a desayunar con su hermana. Más tarde marchó hacia la Universidad Técnica Nacional, donde votó, y luego regresó a su habitación.

Tras emitir su sufragio, Javier Milei dijo "Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionantes nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. ¡A cuidar los votos!”