Ley Bases: los puntos claves del dictamen que logró el oficialismo

El dictamen de la 'Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos' emitido este jueves por la mayoría del oficialismo y los bloques "dialoguistas" es una versión acotada respecto del texto que se desmoronó el 5 de febrero pasado, cuando el presidente Javier Milei ordenó la vuelta a comisión cuando se encontraba realizando una visita a Israel.

Como se sabe, por diferencias con parte de la oposición el oficialismo debió sacrificar artículos hasta el último minuto para no exponerse a derrotas en el recinto de la Cámara de Diputados en el tratamiento en particular. No obstante, tras los recortes y retoques quedó un voluminoso texto de 240 artículos que será debatido este lunes a partir de las 11.

Un proyecto "suavizado" de ‘Ley Ómnibus’

- El artículo 1 posibilita la declaración de la emergencia en cuatro materias: económica, administrativa, energética y financiera (es decir que produce un recorte respecto de la versión cuando estaban la de seguridad y tarifaria). Esta disposición le da facultades delegadas al Poder Ejecutivo para poder tomar resoluciones en cada uno de estos planos.

- La ley sigue con un capítulo de reforma del Estado, donde lo más relevante es el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a eliminar reparticiones públicas, suprimir competencias y funciones de esos organismos, fusionar estructuras y disolver parcial o totalmente organismos de la Administración Central o descentralizada.

No obstante se incluyó una lista de organismos que quedan a salvo de cualquier intento de disolución. En la versión anterior, solamente se consignaban allí entre las excepciones al Conicet, el INTA y las universidades nacionales, pero por presión de los bloques opositores se añadieron a ese listado otros organismos, como la CONAE, la CONEAU, el INCAA, la ANMAT, el ENACOM, el Instituto Malbrán, el INCUCAI, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

En el mismo título de ‘Reforma del Estado’ se encuentra el artículo 5, que autoriza al Poder Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”.

Por pedidos de la oposición “dialoguista” se efectuaron retoques para garantizar que los recursos de aquellos fideicomisos que se financian con asignaciones específicas de impuestos coparticipables vuelvan a la masa coparticipable, y solamente los fondos del resto de los fideicomisos que se liquidan vuelvan al Tesoro.

- En cuanto al capítulo de privatizaciones, se declaran empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas SA, Radio y Televisión Argentina SE, Energía Argentina SA e Intercargo SAU, mientras que se propone un esquema de concesión privada para las empresas Correo Oficial de la República Argentina SA, Agua y Saneamientos Argentinos SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE), Corredores Viales SA y Belgrano Cargas y Logística SA.

En tanto, se declara empresas sujetas a privatización parcial a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), que en caso de que sean trasferidas al Estado una parte de sus acciones deberá conservar la mayoría societaria. En este grupo estaba incluido el Banco Nación, pero a pedido de la UCR fue retirado del listado y finalmente no será privatizado.

- La reforma laboral quedó reducida a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones) y la derogación de multas por no registración laboral.

En cuanto a los períodos de prueba (comúnmente llamados “pasantías”), que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de cien trabajadores, a ocho meses para Pymes de seis a 99 trabajadores y a un año para minipymes de hasta cinco trabajadores.

En este sentido, la empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.

- Otro aspecto fundamental de la ley Bases es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.