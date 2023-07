“Estamos tratando de renegociar un acuerdo con el FMI que no eligió ni el pueblo ni el peronismo”

En el programa Metaverso, de Ciudadado.News, Marisa Uceda, diputada nacional por Mendoza (UxP) dio detalles y remarcó: “La Anses no exigía la fe de vida ni tampoco los bancos públicos, era los bancos privados, donde jubilados cobran su jubilación, los que insistían con este trámite. Se hicieron muchos pedidos para dar de baja esta exigencia, tanto desde Anses, como muchos centros de jubilados, incluso desde la Comisión en Diputados que me toca presidir, habíamos intentado que esto cambiara. Tuvo que ser a través de una ley que se modificó la exigencia para que la banca privada entendiera que lo tenía que eliminar”.

Pero además, la legisladora mendocina por el peronismo repasó la coyuntura nacional, la campaña hacia las PASO, la deuda con el FMI y la propuesta de país de Sergio Massa y Unión por la Patria.

- ¿Cuál es la situación en el Congreso de casa a las PASO nacionales?

-En este momento, Capital Federal tiene un sistema de receso invernal distinto a muchas provincias, por lo que la Cámara de Diputados está en receso, pero estamos trabajando fuertemente para lograr consensos, sobre todo en la Ley de Alquileres, es prioridad, es un tema que hay que resolver porque se trata de poder llevar una respuesta habitacional a personas que no pueden acceder a la compra de una vivienda, por eso es tan importante la propuesta de Omar Parisi, nuestro candidato a gobernador en Mendoza, que también soluciona este tema desde lo provincial.

Además, estamos trabajando en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación Legal, un proyecto sobre la protección de datos personales, lo que no es fácil porque ya el año pasado era complejo con la conducta de la oposición. Este año, con las elecciones como eje protagonista en la vida política, se vuelve más complejo lograr que apoyen, que den quórum, que vayan con honestidad intelectual, pero hay que seguir intentándolo. Hace dos semanas le dimos media sanción a un proyecto que es un primer paso para empezar a solucionar el tema de los créditos hipotecarios y poder corregir la estafa que fueron los créditos UVA, así que seguimos trabajando, seguimos haciéndolo independientemente de que la oposición no quiera dialogar y consensuar.

-¿Cuál es la postura del bloque de Unión por la Patria respecto a la negociación con el FMI? Pregunto porque fue un tema muy polémico puerta adentro cuando Martín Guzmán cerró el acuerdo…

-Néstor Kirchner fue el único presidente que desendeudó a la Argentina con el FMI. El diputado Máximo Kirchner siempre sostuvo que fue un error volver al FMI, eso no se le escapa a nadie. Nos endeudamos con el préstamo más grande de la historia del Fondo a cualquier país, ninguno de esos dólares quedó en obras para los argentinos, esto es lo más grave, porque yo me puedo endeudar para activar la economía, realizar obras, mejorar la vida a quienes en definitiva van a pagar con su esfuerzo ese préstamo, uno podría llegar a tener más o menos diferencias, pero este préstamo fue un préstamo político que se fugó en manos de los especuladores del gobierno de Mauricio Macri y eso es lo que ha marcado Máximo Kirchner en todas las oportunidades que le ha tocado intervenir. Es la misma postura que tenemos muchos y muchas de nosotras que votamos en contra de un acuerdo que entendíamos iba a perjudicar a la Argentina y que, lamentablemente, digo lamentablemente porque nos hubiese gustado equivocarnos, pero no fue así y apoyamos el camino que ha tomado hoy el ministro de Economía, a su vez candidato a presidente. Entendemos que es el candidato que representa la posibilidad de una salida para la Argentina. Sergio Massa intenta renegociar un acuerdo, que no es nuestro, es un acuerdo de un préstamo que no lo eligió ni el pueblo ni el peronismo.

-Hay un concepto de la continuidad jurídica del Estado, las responsabilidades de un gobierno se transmiten al siguiente, es un hecho en todo el mundo…

-Es importante decir quién pidió ese préstamo. Este gobierno se hizo responsable, podría haber sido perfectamente irresponsable y dejar a la Argentina en default como sí lo hizo en el último tiempo Mauricio Macri con el ‘reperfilamiento’ que fue un default. Pero este gobierno se puso el acuerdo al hombre, el acuerdo que firmó el ministro Martín Guzmán, que para mí fue malo y que por eso tuve la decisión de no dar mi voto para que fuera aprobado en el Congreso porque perjudicaba a la Argentina, no porque no quería un acuerdo. El acuerdo al que nosotros aspirábamos no iba a perjudicar la vida de los ciudadanos, era otro, entiendo que hoy con la situación y el contexto económico financiero mundial, lo que está haciendo Massa es intentar flexibilizar esas condiciones que no nos permiten crecimiento.

-¿Y qué van a hacer con el dinero que venga del FMI que consiga el ministro-candidato?

-Primero, usarla para lo que nos pide el FMI, no soy yo quien va a decidir lo que va a hacer el eventual presidente Massa. La mejor manera de decir lo que uno piensa es con hechos. El Gasoducto Néstor Kirchner es un ejemplo, estamos de acuerdo que es la obra de producción de gas más importante que ha tenido la Argentina en el último tiempo, eso nos va a permitir no solo abastecernos sino también exportar. Fue una obra que se hizo por decisión política del diputado Máximo Kirchner de poder tener el aporte extraordinario que nos permitió poder financiar esa obra como otras tantas. Seguramente lo que llegue del Fondo va a venir a corregir una situación financiera que generó un préstamo descomunal que no nos permitió ni siquiera a los argentinos poder disfrutar de un solo dólar, bueno… no todos, hay un grupo que benefició.

-Al respecto de la campaña de Sergio Massa, ¿está intentando llevar adelante un discurso kirchnerista?

-El kirchnerismo es un espacio dentro del peronismo, Sergio Massa es el candidato del peronismo a nivel nacional y provincial y yo lo veo muy activo, es una persona que sabe llevar adelante momentos de crisis como la que estamos viviendo, lo está demostrando. La situación podría ser mucho más crítica y creo que su asunción en el Ministerio de Economía logró contener esa explosión que se avizoraba. Nosotros, como parte del peronismo, lo estamos acompañando, en eso no hay ninguna duda, las muestras de la vicepresidenta (Cristina Kirchner), de cada uno de sus dichos con respecto a las decisiones de Massa, demuestran que estamos acompañando un proceso de conducción muy complejo. Otra vez le toca al peronismo poder traer una solución para que las consecuencias no sean mucho más dañosas de las que pueden ser y de las que muchos de los que vivimos el 2001 conocimos.

-Con respecto a Juan Grabois, un encuestador dijo que empezó con 5% y a tres semanas de las PASO tiene 15% y se estima que llegará al 20%, ¿hipotéticamente qué pasaría si Grabois gana la interna y Sergio Massa queda de lado?

-Es un compañero que tenía todo el derecho a participar en las PASO. Si el compañero Grabois ganara la interna, como siempre quien gana conduce y quien pierde acompaña. De todas maneras, no por desmerecer el trabajo del compañero Grabois, pero las encuestas vienen un poco flojas de papeles últimamente.

-¿Qué balance hace de la gestión de Alberto Fernández? Digo, dejando un poco de lado la guerra y la pandemia que afectó a todo el mundo, pero no todo el mundo está pasando la situación que pasa la Argentina hoy…

-Porque no todo el mundo, además de la guerra en Ucrania y la pandemia, tiene que cargar con un préstamo descomunal del FMI.

-¿Este es el único tema que tienen para la campaña, lo único es lo del préstamo del FMI?

-No, en la campaña lo que estamos diciendo es lo que queremos para la Argentina.

-La pregunta fue sobre el balance del gobierno de Alberto Fernández…

-A la guerra de Ucrania y a la pandemia, a la Argentina se le suma esta situación del FMI. Los cuatro años de Alberto Fernández no fueron el gobierno que yo soñaba, pero fue un gobierno que supo contener una situación que podría haber sido mucho peor. Recordemos que cuando asumimos no había Ministerio de Salud, ¿se imaginan lo que hubiese sido atravesar una pandemia sin Ministerio de Salud? Entiendo que hemos tenido errores propios, que ha habido circunstancias ajenas, pero que tenemos una oportunidad nuevamente de poder demostrarle a la Argentina que a través de un proyecto que incluya a los ciudadanos y ciudadanas, que apueste a la producción nacional, que apueste al desendeudamiento, una Argentina que no vuelva al pasado… No sé si la escucharon, pero la idea de Patricia Bullrich es volver a un blindaje, 15 días duró (Ricardo) López Murphy en el 2001 después de esa maravillosa idea del blindaje. El país explotó con índices de indigencia y desocupación nunca antes visto. Nosotros no queremos volver a eso y entendemos que estamos en un punto estratégico de la historia del país para poder avanzar, porque hemos hecho también grandes cosas y vuelvo a lo del gasoducto, porque usted dice que nuestra campaña es la deuda y nuestra campaña son las acciones que estamos pudiendo hacer en un contexto de absoluta complejidad, por ejemplo, que la Argentina sea exportadora no solo de commodities sino también de energía.