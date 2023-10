Elecciones en Entre Ríos: Rogelio Frigerio es el nuevo gobernador

El candidato a gobernador por Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, será a partir del próximo 10 de diciembre el nuevo gobernador de esa provincia, al imponerse por una leve diferencia al postulante del peronismo, Adán Bahl.

Rogelio Frigerio, de Juntos por Entre Ríos, sacaba una leve ventaja en la elección a gobernador de la provincia, aunque a nivel nacional Sergio Massa, de Unión por la Patria (UP) superó por escaso margen a Javier Milei, de la Libertad Avanza (LLA), en la carrera por llegar a la presidencia en este distrito.

Frigerio, ex integrante del gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, obtenía el 41,31 por ciento de los votos, contra el 39,07 de Adán Bahl, el ex intendente de Paraná y aspirante de UP, mientras que Sebastián Etchevehere (LLA) estaba tercero, con 19,59.

Con respecto a la elección presidencial, Massa consiguió el 32,94 por ciento, seguido por Milei (30,05); más atrás Patricia Bullrich (JxC), con 30 por ciento; Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), 5,4 y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, 1,58.

Con información de Noticias Argentinas.