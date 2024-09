En Parque Lezama, una multitud de militantes escucha las palabras de Milei

En el inicio de su discurso de la presentación a nivel nacional de La Libertada Avanza, el presidente Javier Milei recordó los desafíos que enfrentó al presentar su movimiento libertario, en un ambiente lleno de escepticismo y resistencia por parte de la política tradicional.

En ese sentido, expresó que "la casta política decía que no íbamos a poder formar partido, que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas. Sin embargo, a pesar de las adversidades, lograron presentar su alianza y organizar un acto en 36 horas, superando la falta de permisos y el bloqueo de los canales convencionales".

"Ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda", aseguró el líder libertario. Pero señaló: "Ustedes le dieron vida a este movimiento" recordando que fue el apoyo de la gente, transmitiendo en vivo desde sus celulares, lo que permitió que el mensaje llegara a todos.

Más adelante, recordó los pronósticos fallidos que lo subestimaron durante las elecciones, y en ese sentido expresó: "Decían que no pasábamos las PASO, que éramos simpáticos pero que no teníamos votos". Sin embargo, Milei dejó en claro que su éxito en la Capital Federal, con un 17% de los votos, demostró lo contrario. "A pesar de las operaciones, las mentiras, las calumnias y las injurias, nos mantuvimos de pie", sentenció, afirmando que su movimiento se había convertido en "una verdadera promesa para los argentinos".

"Van contra todos nosotros"

Antes de la aparición del mandatario en el escenario, en el mismo lugar la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, manifestó a la concurrencia: "No nos podemos relajar, tenemos que trabajar y hacer el doble esfuerzo que ellos, tenemos que llevar las ideas de la libertad a cada rincón del país".

La hermana del Presidente arengó a los seguidores libertarios expresando que "esta pelea no es solo de Javier, es una pelea que todos los argentinos tenemos que dar. No van contra Javier, van contra todos nosotros. Él está dando la pelea de su vida y pone el cuerpo para sacar el país adelante".

Y agregó: "Como dijo Javier, no hay nada peor para un político que un trabajador que no lo necesita".

