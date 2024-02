El senador radical Zimmermann pidió "sensatez" en la escena política

El presidente Javier Milei retornó este martes al país luego de ausentarse por una semana en el marco de la que fue su primera gira internacional por Israel e Italia.

Y si bien el saldo de su gira por el exterior fue positivo, según la versión oficial, la arena política en Argentina ha estado con las temperaturas elevadas luego de la reducción que hizo el Gobierno en las transferencias discrecionales a las provincias como represalia contra los gobernadores por no apoyar la Ley Ómnibus, que fracasó la semana pasada en el Congreso.

En ese sentido, el senador nacional por Chaco, Víctor Zimmermann (UCR), habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y pidió que “la sensatez vuelva a poder ser el centro de la escena”.

—¿Cómo está la temperatura en el Congreso?

—Está dividido. Yo digo que no hay que tenerle miedo a la disidencia, que enriquece y creo que desde la política hoy el enorme desafío que tenemos todos es construir consenso. Este es un año de gestión, y los estados están para generar condiciones para que la gente esté mejor y nosotros tenemos que cumplir con nuestros roles, y si al presidente le va bien, a los mendocinos le va bien, a los chaqueños le va bien, entonces me parece que este es el desafío de estos tiempos.

—Pero esos consensos o esos puentes parece ya haberlos terminado de romper el propio oficialismo cuando decidió ante algo que no tenía el consenso que ellos esperaban…

—Yo insisto, los extremos nos han hecho mucho mal en la Argentina y por supuesto el presidente tiene un carácter muy volátil, pero me parece que no hay que darle mayor trascendencia. El gesto que tuvieron Milei y el Papa en reunirse después de todo lo que pasó es un ejemplo de lo que hay que hacer en la Argentina. Espero que la sensatez vuelva a poder ser el centro de la escena, que se retome el tema de la Ley Ómnibus, porque tanto el DNU como la Ley Ómnibus forman parte del conjunto de medidas que está instrumentando la nueva gestión a los efectos de librar las cuentas públicas, de bajar la inflación. Ahora, solo con el ajuste no alcanza. Hay que poner en marcha rápidamente un programa que sepamos hacia dónde queremos ir. Espero que lo antes posible se presente el presupuesto 2024 para de alguna manera poder tenerlo sobre cada uno de los escritorios, analizarlo y poder debatirlo, y a partir de ahí a ver si encontramos un norte para salir de la difícil situación en la que estamos.

—Mencionó que espera que la sensatez vuelva y resulta difícil pensar en eso cuando se ve que la pelea por el recorte de fondos hacia las provincias se ha agudizado y que eso en realidad no es un castigo hacia los gobernadores sino a los propios habitantes de cada una de las provincias.

—Sí, comparto… Porque además el problema no es de los gobernadores, el problema es de la gente. El Gobierno federal por constitución lo que hace es recaudar y redistribuir y están las provincias. El Gobierno nacional no tiene territorio. Entonces cada uno de nosotros vivimos en la provincia, generamos en las provincias, entonces quiero también tener infraestructuras de igualdad de condiciones, como tiene el país central. Hay que tener la sapiencia necesaria y la humildad de sentarte alrededor de una mesa, sabiendo que muchas veces no vas a tener la razón por que de eso se trata el desafío de gobernar y sobre todo en un gobierno que tiene una debilidad muy marcada desde el punto de vista de la representación parlamentaria no tiene gobernadores, no tiene intendentes y entonces necesita abrir las manos y encontrar los consensos.