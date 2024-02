El radicalismo propone actualizar el Salario Mínimo según el índice de inflación

Esta semana, el radicalismo presentó en el Congreso nacional un proyecto de ley que busca automatizar las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo cual, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a la autora de la iniciativa, Gabriela Brouwer de Koning, diputada nacional por Córdoba de la Unión Cívica Radical (UCR).

-¿De qué trata el proyecto?

-Nace a raíz de la situación económica tan difícil que atraviesa la Argentina y también de las medidas que uno observa que va tomando este Gobierno. En especial de la última, que hubo una reunión en la cual no se pudo llegar a un acuerdo en el Consejo del Empleo y se terminó decidiendo en un laudo el presidente del Consejo. Pero lejos está de ser acorde a la realidad económica que se está viviendo, y no tiene en cuenta la realidad de los precios. Por eso, me pareció que teníamos que incorporar esta variable para que sea tenida en cuenta en el análisis. Es sumamente importante porque si no estamos ajustando a través del salario.

-El SMVM es más tenido en cuenta en el trabajo informal, pero resulta que con uno o dos salarios mínimo una familia tipo no puede vivir...

-Exacto y sobre todo también es un parámetro que se tiene en cuenta para un montón de otros programas nacionales, hasta para el Impuesto a las Ganancias, la AUH, el Plan Potenciar, que ahora lo están cambiando. Es un índice importante que se toma en referencia de un montón de temas de la realidad económica, pero ese parámetro no está acorde a la realidad económica. Por lo cual, todo lo que se actualice con ese parámetro queda desfasado, desarticulado e inferior a la inflación.

-¿Qué piensa sobre el posicionamiento del Gobierno nacional que "entre los jubilados se encuentra la menor cantidad de pobres", un índice que resulta difícil de creer y entender?

-Son análisis que se realizan a través de un Excel, desde un escritorio. Cuando empezás a comparar números con diferentes números, porque también ese parámetro lo comparaba con la pobreza infantil y estamos muy mal. Las dos terceras partes de los pobres en Argentina son niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido comparaba, pero lejos está de tener las condiciones básicas satisfechas los jubilados. Eso es algo irrisorio y lo comprobamos en la realidad cotidianamente. Por ende, tengo conciencia social y hay que equilibrar las cuentas. Había que cambiar la realidad, como veníamos, no estaba el país yendo por un camino de prosperidad, pero también hay que tener cuidado en cómo hacemos los ajustes. Mi conciencia social es que el ajuste lo tienen que hacer los que más tienen y no podemos ajustar a través de los asalariados, los jubilados.

-¿Cree que el oficialismo acompañará su proyecto?

-Confío en el Congreso, en la conciencia social de muchos legisladores nacionales y que esto tenga un debate y que también cotejemos con otras ideas y tratemos de generar un proyecto superador. Tengo la esperanza, no sé si del oficialismo, pero sí de los otros bloques y de última, por qué no darle un voto de confianza y esperar que los diputados nacionales también puedan empezar a cotejar la realidad con las políticas que está concretando su propio gobierno. Para que se sensibilicen y empiecen también a defender una postura distinta de cómo ajustar en Argentina.

-¿Qué espera en relación con lo que sucederá el próximo viernes a las 21?

-Sinceramente, me gustaría que el presidente empiece a comportarse como tal, y empiece a unirse a los argentinos, a respetar al que piensa distinto, a gobernar con la palabra y el respeto en las mesas de diálogo porque no concibo otras maneras que se pueda gobernar. Es lo que realmente deseo porque es parte también del cambio que necesitábamos.