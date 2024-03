El puente que necesita Milei reforzar para sumar y retener nuevas voluntades

La última encuesta de DC Consultores reflejó que el 58,3% de las personas aseguró sentirse “representado” por Javier Milei en los primeros 100 días de gestión. El estudio analizó 2.400 casos y se realizó entre el 21 y el 24 de marzo. Por lo cual, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó a su titular, Aníbal Urios.

Para Urios, el objetivo del estudio fue "ver un poco de cómo están los vínculos de la política general de la sociedad" y más, teniendo en cuenta, "el cambio de paradigmas y de formas de la política". "Porque se habló mucho, si está bien que el Presidente comunique por las redes o no; también, sobre el trabajo del Congreso, donde la gente puso la lupa sobre las acciones de los políticos", contó.

Tras cumplir los primeros 100 días Milei como presidente, el analista político señaló que "encontramos que hay aceptación o no de lo que está haciendo Javier y la gente dice sí, un poquito más arriba de los que lo votaron". "Eso rompe un poco con mucho de lo que habló estos días de encuestas de quién tiene más mala imagen: y no tiene nada que ver con la misma, sino es otro análisis. Porque uno puede decir no tengo buena imagen de Milei, pero lo que está haciendo me parece bien y eso es lo que queríamos averiguar", indicó el encuestador.

Sobre si la gente se siente representada con sus primeras medidas, el analista manifestó "no sé" y graficó una analogía para representar para entender el universo colectivo. "La gente está pasando por un puente de un lado hacia a otro en un río. El puente está fijado, de manera rota, no tiene soga para agarrarse y creen del otro lado encontrar una Argentina mejor. Todo lo que vaya para ese camino se siente representado", expresó.

"Ahora, si ponemos las cosas más puntuales. Esto no me gustó tanto, esto sí, ahí tendríamos que hilar más fino. El tema es cuánto me puedo sostener en ese puente sin caerme. El sostenimiento tiene que ver con que si hay luz del otro lado, y si hay la posibilidad de llegar. En caso de que Milei alimente la posibilidad en el corto, mediano y largo plazo, la gente va a seguir sintiéndose representada", cerró.