Oficialismo, la CGT, hasta Bregman y Bullrich, apuntaron a Milei por la corrida

Las declaraciones del candidato presidencial Javier Milei y de otros dirigentes de la Libertad Avanza (LLA), quienes apuntaron contra el peso y pusieron dudas sobre la estabilidad del sistema financiero, generaron este martes el repudio de economistas y de dirigentes, tanto de Unión por la Patria (UxP) como de Juntos por el Cambio (JxC), así como del sector bancario, quienes consideraron que el espacio libertario ejerce "terrorismo económico".

"Es de un grado de irresponsabilidad enorme. No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Es un canalla de candidato a presidente, no le preocupa absolutamente nada, ni Argentina, ni los argentinos", opinó el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) Agustín Rossi, en declaraciones a Radio Delta.

Milei se refirió el lunes al peso argentino como "excremento" y ante una pregunta sobre si era conveniente renovar -o no- los plazos fijos bancarios respondió: "Jamás".

A esta polémica posición se sumó lo expresado por el postulante libertario a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, quien se pronunció en clave electoral sobre la reciente subida del dólar blue: "Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo".

Para la Asociación Bancaria, las declaraciones de Milei son "terrorismo electoral" y aseguraron que el economista "tiene una clara intención de generar zozobra en la sociedad y provocar una crisis financiera", según cita Télam.

"No al terrorismo electoral. Los dichos por parte de Javier Milei sobre el sistema financiero tienen una clara intencionalidad: generar zozobras en la sociedad y provocar deliberadamente una crisis financiera de proporciones, lo que afectaría no solo los puestos de trabajo de miles de trabajadoras y trabajadores bancarios, así como también generar una crisis en el sistema financiero", denunció a través de un comunicado.

Remarcó además el gremio de los bancarios que el candidato tiene un afán de "generar incertidumbre financiera y económica por meras especulaciones electorales", lo que lleva a "fomentar acciones que promueven la desestabilización del sistema financiero y meterse con los ahorros de los argentinos".

Esta misma preocupación fue expresada por las asociaciones de bancos de Argentina, quienes llamaron a LLA a tener "responsabilidad democrática" y argumentó que en pocos días la Argentina cumplirá "40 años de democracia", un hecho que "requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable".

"En el marco de los 40 años de Democracia, en pocos días se celebrarán las elecciones presidenciales. Una Democracia fuerte requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable. Es por ello que los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas", indicaron las entidades a través de un comunicado.

Para el sector, los candidatos "deben evitar hacer declaraciones infundadas que generan incertidumbre y volatilidad sobre las variables financieras" y aclararon que recomendar no renovar los depósitos "no hace otra cosa que generar preocupación en la población".

"La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", advirtieron.

La CGT repudió las afirmaciones de Milei, asegurando que sus dichos son "irresponsables, desatinados, oportunistas y despreocupados de la suerte de todos los argentinos".

El consejo directivo de la central obrera, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, rechazó esas afirmaciones y las de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien calificó a Massa como "un pirómano que nos está llevando a la hiperinflación" a partir del valor del dólar, señaló un comunicado de prensa.

Desde UxP, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al hablar en un acto en la Universidad de Lanús, sostuvo que "la corrida o la situación de presión sobre el dólar es históricamente algo bastante frecuente cuando se aproximan elecciones, incluso cuando ganaba (Mauricio) Macri".

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, evaluó que "las declaraciones irresponsables se pagan en las urnas" y graficó: "Es una maniobra electoral de manual".

"La sociedad tiene que ver esto, tiene que observar esto, porque cada proceso democrático requiere que la sociedad pueda elegir libremente y sin estas acciones que no tienen ninguna razonabilidad, que no tiene ninguna excusa técnica para provocar ni corridas financieras", subrayó Giuliano en declaraciones para Télam.

Rechazo de otros sectores políticos

Desde la oposición, la diputada nacional y candidata a presidenta del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, opinó que Milei "juega para los intereses más concentrados de la economía" y juzgó que su estrategia apunta a promover "las devaluaciones que siempre paga el pueblo".

"La dolarización requiere primero de una megadevaluación del peso; él sigue en su línea, diciendo lo que debería suceder para avanzar luego hacia una dolarización", expresó Bregman al ingresar a la Cámara de Diputados.

En tanto, La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, acusó al postulante de La Libertad Avanza (LLA) de "asustar a los argentinos con sus ahorros" y querer que "el país explote".

"JxC viene a decirle al pueblo que tenemos la tranquilidad y las herramientas y estamos dispuestos a agarrar el país en el estado en que lo dejen", dijo Bullrich durante una conferencia de prensa en la sede central del PRO, en Balcarce 412 de esta capital.

En su breve discurso, la candidata remarcó que "hay un incendio producido por un gobierno irresponsable" que "baja impuestos sin bajar gastos" y arremetió contra Milei por "prender más el fuego para que el país explote".

"Ningún argentino quiere que el país explote. Milei está generando la pérdida del valor de los salarios de los argentinos", resaltó.

La candidata habló rodeada de los principales dirigentes de la coalición, entre los que se destacó la presencia de su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian, quien no se pronunció durante la conferencia.

"Tenemos todo lo necesario para ordenar la economía a partir del 10 de diciembre. Tenemos clara la visión, tenemos un equipo de especialistas y constitucionalistas. Tenemos una fuerza capaz de trabajar con gobernadores para hacer los cambios que el país necesita", explicó.

Qué dijo Milei

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) rechazó las imputaciones en su contra de que estimuló una corrida cambiaria y afirmó que se "pretende responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública", al tiempo que acusó al Gobierno nacional de generar un "descalabro económico".

El diputado libertario afirmó en la red X: "El gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa debe hacerse cargo del descalabro económico que ha producido. Emitir a mansalva para financiar un gasto público exorbitante con el que los Insaurralde de la vida pagan su vida de monarcas tiene consecuencias y las estamos pagando todos los argentinos de bien".

De esta manera aludió al viaje a Marbella que hizo el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, con la modelo Sofía Clérici.

El economista se defendió de las acusaciones de sectores de Unión por la Patria (UxP), Juntos por el Cambio (UxP) y sectores bancarios de fomentar el "terrorismo económico".

"Pretender responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública y que viene a plantear un cambio rotundo de modelo para eliminar la inflación para siempre es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo. No saben hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero", aludió Milei.

Y luego sostuvo: "La debacle económica que estamos viviendo es responsabilidad pura y exclusiva de todos aquellos que defienden este modelo empobrecedor basado en la emisión monetaria para financiar al Estado".

Milei se refirió al peso argentino como "excremento" y ante una pregunta sobre si era conveniente renovar los plazos fijos bancarios respondió: "Jamás".

A la vez, el líder de LLA había dicho: "Sistemáticamente hemos ejercido la prudencia para evitar que explote la bomba que vienen gestando el presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner y el ministro Massa. Somos los únicos que hemos hecho una propuesta concreta para evitar la crisis".

Luego de esas declaraciones, el dólar paralelo trepó este martes a más de 1.000 pesos por unidad.