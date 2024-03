“El objetivo del Gobierno es achicar el sistema universitario argentino”

Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), conversó con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, donde repasó la crisis en el sector, desmintió un importante anuncio del Gobierno nacional y detalló cuál es el plan, según su interpretación, de la embestida libertaria contra la educación pública en Argentina.

“Hasta el momento no he visto ninguna resolución firmada sobre más partidas para las universidades. Es una promesa que vienen haciendo desde enero, ahí era del 66%, ahora es del 70% supuestamente”, dijo De Feo, quien agregó: “En caso de que fuera cierto y enviaran esos fondos, no cambiaría la situación porque es un porcentaje insuficiente, servirá para pagar la luz o el gas 15 días”.

-¿Crees que hay una intención de terminar con la educación pública?

-Se trata de terminar con la universidad pública, como la conocemos, pasar de una universidad hoy inclusiva, pública, laica, con las disputas que tenemos, a un sistema más chico del sistema universitario. En marzo está funcionando con la misma cantidad de plata que tenía en marzo del año pasado, es fácil darse cuenta de que es menos de la mitad de la plata que se necesita. ¿Cómo llegamos a fin de año? Es imposible y las universidades más grandes, como la de Cuyo, la de La Plata, Córdoba, Buenos Aires, tienen un poco más de espalda para soportar la situación, pero las universidades pequeñas no van a sobrevivir a este proceso y es lo que se busca. Creemos que quieren que sólo el que tiene plata pueda estudiar, como pasaba hace 80 años en Argentina.

-¿Ayer la UBA cerró las puertas?

-Sí, sí, todas las universidades, la de La Plata estuvo cerrada, la de Buenos Aires, no se daban clases, y es una decisión de las autoridades porque las autoridades son las que van todos los días a peregrinar al Gobierno y les mienten, les dan excusas y llegó el momento de empezar que darse cuenta de que no hay diálogo. En el gobierno de (Mauricio) Macri, a pesar de todas las disputas, siempre había un acuerdo, no era lo que esperábamos, siempre un poquito menos, pero siempre a algún acuerdo se llegaba, hoy no hay posibilidades de absolutamente ningún acuerdo. Sí sabemos que quieren que la próxima paritaria la vamos a discutir con los rectores, dicen que ellos son los que, en función de los recursos, tienen que ver qué aumentos van a dar.

-¿De cuánto fue el presupuesto del año pasado?

-El presupuesto que se ejecutó el año pasado fue de 1,3 billones de pesos más o menos, el 90% de ese valor son salarios, el 10% son gastos de funcionamiento, que no es solo pagar la luz y el gas, son becas estudiantiles, comedores, actividades de extensión, actividades de ciencia y técnica, el Conicet y otros organismos.