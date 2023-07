El libertario Alfredo Olmedo defendió el sorteo de dólares entre sus seguidores

El exdiputado nacional del PRO y precandidato a legislador del Parlasur de la lista La Libertad Avanza, el salteño Alfredo Olmedo, fue entrevistado por Metaverso, programa de CiudadanoNews, para conocer detalles de una polémica acción: el sorteo de 100 dólares por día antes de las PASO del 13 de agosto.

El controversial dirigente, exaliado del PRO, desde el primer momento que fue consultado, manifestó que “el sorteo existe y no es verso como todos quieren instalar”. De más está decir que en Salta se ha desatado un fuerte debate sobre la controvertida estrategia y se plantea si se trata, o no, de una compra de votos encubierta.

“Ya hicimos dos sorteos. El lunes, lo ganó una señorita de cerca de Salta Capital y el premio le vino justo porque le faltaba inscribirse en la universidad para rendir la última materia. Si Dios quiere será la culminación de una carrera y, anoche, se sacó el premio una persona de Tierra del Fuego, en un rato le estamos depositando el dinero”, manifestó el exdiputado que representó a Salta entre el 2009 y el 2013.

-Desde la política se lo han tomado a esto como que usted está comprando votos…

-Cómo me van a criticar si yo pongo de mi bolsillo. Ellos usan el Estado, no les cuesta nada y a mí sí me cuesta mucho. Por eso, usé el ingenio para tratar de abaratar la campaña y es la más austera de todas. Con una inversión de un millón de pesos, hemos llamado la atención de todo el país, no solo de Salta, sino creo que ya hay unos 20 mil anotados donde participan de las redes sociales. La gente me conoce en Salta y sabe qué pienso. Un alquiler de un cartel en Salta vale entre 200 y 300 mil pesos por mes. Imagine que pongo un solo cartel en la ciudad y no me ve nadie. En esto, me vio todo el país y si analizan que estoy comprando el voto, solo voy a sacar 18 votos, y calculo que vamos a sacar bastantes más.

-Como aspirante a integrar el Parlasur, ¿cómo debe trabajar ese parlamento y, hay algún proyecto que presentará en caso de ingresar a una banca?

-En el Parlasur, lo primero que voy a hacer si llego, con total humildad lo digo, es copiarse de los países vecinos, porque a ellos les va bien y a nosotros nos va mal. Entonces, para poder competir en el mundo, primero, hay que ser serios y tener seguridad jurídica. Segundo, tener un solo dólar, y después, nuestro país se recupera, pero hay que probar trabajando. Dadas estas tres condiciones, considero que (Javier) Milei las llevará adelante. Más el achicamiento del Estado, seguramente, nos vamos a potenciar con los países del Mercosur para ser una oferta clara, visible en el mundo.

-Usted, proviniendo de una provincia tan importante y bella como Salta, ¿cómo considera que se debe manejar este tema en el contexto internacional y cómo diseñaría una política para manejar esa riqueza potencial que tiene la Argentina?

-El litio, el vino y la soja son las riquezas de nuestra Argentina. Se la pagan en dólares y cuando va al banco, su dólar en vez de valer 550, vale 260 pesos, menos las retenciones. Por eso, hay que quitar al Estado como socio mayoritario, tener un solo dólar y quitar las retenciones.

-¿Cómo viene la candidatura de Javier Milei? En varias provincias sus candidatos no han estado en los primeros lugares...

-No tengo dudas de que Javier, por lo menos, lo que se siente en Salta es que va a ganar. No tiene nada que ver con las elecciones provinciales porque Milei está hace dos años en política y los otros partidos están hace más de 40, 50, 80, tienen estructuras armadas. Los que fueron candidatos a gobernador son figuras nuevas, no es tan fácil.

- ¿Qué espera en las próximas elecciones sobre la figura de Milei?

-Va a dar una gran sorpresa. Todos hemos votado al peronismo y a Juntos por el Cambio porque no existía otra alternativa. Ahora existe un hombre como (Nayib) Bukele, el presidente de El Salvador, que le plantea algo totalmente distinto a los demás y la sociedad se cansó y sin desprestigiar a nadie, creo que le tenemos que dar la oportunidad a un distinto para llegar a un puerto distinto.