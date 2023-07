Milei negó el cambio climático y elogió la política de seguridad de El Salvador

El diputado nacional y precandidato a presidente para las elecciones 2023 de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, arremetió contra el ambientalismo y desestimó el cambio climático. “Los datos no lo avalan. El planeta ya tuvo picos de alta temperatura. La temperatura normal no es tan distinta del promedio histórico. De hecho, los ambientalistas cometieron más de dieciséis errores. Dijeron que el planeta se congelaba, que se iba a achicharrar, que iba a ser una cosa de fuego y así”, indicó el ultraderechista.

Milei también expresó que el medio ambiente y el calentamiento global forman parte de una agenda “posmarxista” en la que hay otros tópicos: “El ambientalismo es la agenda posmarxista que, frente a la derrota monstruosa en lo económico, traslada la lucha de clases a otros lugares. Una de esas es el hombre contra la naturaleza. La parte más sangrienta, aberrante y violenta es la agenda del aborto”, afirmó.

Por otra parte, Milei contó que LLA está analizando las políticas de Seguridad de mano dura de Nayib Bukele: “Lo estamos analizando porque fue sumamente exitoso. En este caso, mi candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, tendrá un rol central en Seguridad interior y Defensa nacional. Queremos reformar la ley de seguridad interior, la ley de seguridad nacional, la ley de inteligencia, el código penal, el código penal procesal y el sistema carcelario”, reveló.

El diputado sostuvo que, de implementarse su propuesta de dolarización de la economía, no habría más inflación en la Argentina porque el país no emitiría más billetes: “Eso es lo que hace que no haya inflación. Es decir, que le quiten la máquina de imprimir billetes a los políticos, eso es lo que va a terminar con la inflación. Porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de dinero”, señaló.

Además, dijo que aplicar su plan sería “recontra fácil” y cuestionó a Juntos por el Cambio (JxC), que bajo el nombre de Cambiemos gobernó la Argentina entre el 2015 y el 2019: “Nosotros si queremos dolarizar con el esquema básico ya lo podemos hacer. Tenemos los memorandos de entendimiento para hacerlo. ¿Es fácil? Recontrafácil. Yo no tengo la culpa de las limitaciones mentales de los economistas de Juntos por el Cambio. Yo estoy proponiendo una solución definitiva a los argentinos”.