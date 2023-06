El titular de la gobernación bonaerense, Axel Kicillof, vivió unos minutos de bastante incomodidad este jueves 1 de junio, mientras daba un discurso en una entrega de escrituras a vecinos de la localidad de Brandsen.

El gobernante, que se encuentra en carrera por ser candidato del Frente de Todos para repetir su puesto y anunció a Verónica Magario como su vice, fue interrumpido, en plena alocución, por una mujer que subió al escenario de manera amistosa y en tono de reclamo, pero que luego debió ser retirada por los guardaespaldas del funcionario.

Gentileza de Gonnet Digital

Situación inesperada

Desde el ministerio de Seguridad, explicaron que "se acercó una mujer, se metió en modo amistoso, pero después quería hacer una demanda política".

Ante la atención constante de los presentes, la mujer fue sacada a la fuerza del escenario mientras gritaba reclamos al aire, sobre la falta de médicos en los hospitales del interior de provincia, entre otras cosas.

¿Cuál fue el reclamo?

Desde la mismísima Casa Rosada detallaron que la mujer espetó que la gestión de Kicillof "aplaudía la polenta" y que "el hospital no tenía médicos". También, se mostraron preocupados por, lo que consideraron, una actitud violenta de la protestante.

De acuerdo a lo relatado, las ministras Cristina Álvarez Rodríguez y Jésica Rey, se acercaron, tras ser reducida la reclamante por los custodios, pero que no pudo expresar nada concreto.

"Era gritar por gritar. En ningún momento quiso decir si tenía algún problema puntual. Finalmente, después de varios minutos intentando dialogar, dijo que se iba. Tampoco quiso esperar cuando se le aclaró que no tenía problemas el gobernador en atenderla", detallaron las funcionarias.

La sucesión de los hechos

En el transcurso de las imágenes se puede observar cómo Kicillof le hablaba a los presentes, acompañado del intendente de Brandsen Daniel Cappelletti, y, de repente, una mujer se sube al escenario y se acerca al funcionario para decirle algo. Inmediatamente, el dirigente le dijo "gracias" y la saludó con la mano. Sin embargo, la mujer no se bajó de la tarima y se quedó de brazos cruzados.

Uno de los integrantes del equipo de seguridad del mandatario provincial, estaba atento a los movimientos de la mujer y se ubicó detrás de la misma. Cuando la susodicha, se abalanzó sobre el micrófono del gobernador, los custodios accionaron y la bajaron del escenario a la fuerza, tirándola después al piso. Posteriormente, fue retirada del salón.

"No hay hospitales, no tenemos seguridad" y "los chicos no aprenden nada en el colegio" fueron algunas de las cosas que exclamó, de acuerdo al audio del video.

Por el momento, no se conoce el paradero de la protagonista de los hechos ni más ampliaciones de sus motivos.